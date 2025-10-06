- Hoy:
Paro de transportistas HOY, lunes 6 de octubre: Metropolitano suspende su servicio por bloqueo de vías
Diversos conductores y cobradores bloquearon las vías exclusivas del Metropolitano y la ATU decidió suspender su servicio temporalmente.
Mediante sus redes sociales oficiales, la Autoridad de Transporte Urbano, dio a conocer que el servicio del Metropolitano en las estaciones de Universitaria, Los Incas, Chimpu Ocllo, suspenderán sus recorridos, porque algunos manifestantes han bloqueado la estación Universidad. Se reporta que las vías Mixta y Cosac también han sido cerradas por un grupo de conductores y cobradores.
Paro de transportistas del lunes 6 de octubre: estos buses no acatarán la paralización en Lima y Callao
Comunicado de ATU.
Paro de transportistas: Bloquean la avenida Universitaria
Se ha reportado que la avenida Universitaria en Comas fue bloqueada por integrantes del sector transporte. Se está impidiendo el tránsito del Metropolitano y vehículos particulares, esto genera que la población no pueda trasladarse a sus centros de labores o estudios.
Lo mismo sucedió en el cruce de la avenida Calle 3 y la avenida Túpac Amaru, en Carabayllo, el accionar forma parte de la protesta de los conductores y cobradores de las diversas líneas de transporte. Las empresas 'El Rápido', 'Cruz del Centro', y la 'Línea 50' partieron desde diferentes puntos de Lima y esperan llegar al Congreso de la República.
Paro de transportistas, lunes 6 de octubre: Caravana de buses se dirigen al Centro de Lima
Buses de 'El Rápido', 'Línea 1', y otros, están realizando una caravana que busca llegar al Congreso de la República; sin embargo, algunos conductores manifestaron que, los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) les impide llegar al Centro de Lima. "Esto es lo malo de la Policía. A los que roban los sueltan y a uno que quiere protestar lo bloquea en la carretera", manifestó uno de los conductores.
"La Policía, que no nos defiende, ahora no nos deja transitar. Se supone que estamos en un país libre, pero nos están restringiendo el paso. Somos conductores profesionales, trabajamos en una empresa formal y estamos cansados de tantas muertes. ¿Quién va a proteger a mi familia si mañana me matan? El Estado no va a mantener a mi familia. No es justo: no nos defienden, no nos cuidan y no nos dejan transitar. No somos delincuentes, estamos velando por nuestras vidas", puntualizó uno de los manifestantes.
