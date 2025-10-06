0
¿Mañana, martes 7 de octubre, habrá paro de transportistas? Estas son las últimas noticias

Miles de conductores y cobradores acataron la protesta de HOY, y es posible que se confirmen un nuevo paro de transportistas mañana, martes 7 de octubre.

Roxana Aliaga
El paro de transportistas de mañana martes 7 de octubre no ha sido confirmado.
El paro de transportistas de mañana martes 7 de octubre no ha sido confirmado. | Composición Líbero / Roxana Alianga
Diversos conductores y choferes acataron de manera total el paro de transportistas pactado para HOY, lunes 6 de octubre. Buses de las líneas 'El Rápido', 'Machu Picchu', 'Los Loritos', 'Cruz del Centro', 'Línea 1' y otros sacaron bloquearon los tres carriles de la Panamericana Sur y Norte.

ATU confirmó la suspensión del servicio del Metropolitano por manifestaciones.

PUEDES VER: ATU suspendió servicio del Metropolitano por bloqueo de vías, pero ya opera con normalidad

La protesta de este importante sector busca que el Estado peruano brinde iniciativas tangibles para reducir la criminalidad en el país. Esta iniciativa generó que diversas personas no puedan trasladarse a sus destinos con total normalidad, por ello, muchos buscan conocer si el 'apagado de motores' continuará el martes 7 de octubre.

paro de transportistas mañana

Transportistas bloquearon la Panamericana Norte y Sur.

¿Hasta cuándo es el Paro de Transportistas?

Durante una entrevista para el programa América Noticias, el representante de la Cámara Internacional de Transporte, Martín Ojeda, aseguró que su sector no quiere que un asesinato más; sin embargo, no brindó detalles de un nuevo paro de transportistas mañana, martes 7 de octubre.

Ojeda indicó que en las próximas horas se evaluará si el paro de transportistas continuará. Además, recalcó que si confirman una nueva protesta, las mismas líneas de transporte acatarán el 'apagado de motores'. "El cono norte, sur y este, no saldrán a las calles a trabajar", puntualizó.

En esa misma línea, Julio Rau Rau, presidente de Conet Perú, declaró que por cada fallecido, irán a paro. Asimismo, puntualizó que la desesperación crece entre los conductores y cobradores, ya que temen salir a trabajar y ser víctimas de un atentado por parte de las bandas criminales.

Un nuevo paro de transporte este martes 7 de octubre volverá a causar serias complicaciones en el traslado de miles de usuarios, porque aproximadamente el 100% de líneas acataran la medida. Por su parte, la presidente Boluarte aseguró que estas manifestaciones no acabarán con el sicariato y extorsión.

¿Qué líneas están de paro HOY?

  • Consorcio Vía
  • Zeta
  • El Rápido
  • Cristo de Pachacamilla
  • Los Loritos
  • Vipusa
  • Vipetsa
  • Nueva América
  • Urbanito
  • Edilberto Ramos
  • Huáscar
  • El Consorcio
  • Santa Catalina
  • Etuchisa (Los Chinos)
  • San Sebastián (La 50)
  • Machu Picchu
  • La 41
  • La línea 10
  • La línea 02

