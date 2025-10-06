- Hoy:
Caravana de buses bloquean la Panamericana Norte y Sur: transportistas se dirigían al Congreso
Buses de las líneas 'Los Loritos', 'El Rápido', 'Línea 02' y más están bloqueando los tres carriles de la Panamericana Norte y Sur. La PNP impide que se trasladen al Congreso.
El paro de transportistas está siendo acatado a un 100%. Conductores sacaron sus vehículos como muestra de protesta y están bloqueando diversos puntos de la Panamericana Norte y Sur. Algunos conductores señalan que el personal de Policía Nacional del Perú les impide llegar al Congreso de la República.
La paralización total fue impulsada por la Cámara Internacional de Transporte, quienes aseguran que si el Estado peruano no toma medidas tangibles contra la extorsión y sicariato, entonces las protesta no pararán. Recordemos que horas antes de que inicie el paro, un conductor de la Línea Santa Catalina fue atacado a balazos en San Juan de Lurigancho.
Buses bloquean las tres vías de la Panamericana Norte y Sur
Según pudo conocer La República, 'El Rápido', 'Los Loritos', 'Lipetsa', 'Nueva América' acataron el paro con apagado de motores; sin embargo, decidieron salir a las calles con sus vehículos para mostrar su malestar al Estado peruano. Algunos buses de la capital, han bloqueado los tres carriles principales de la Panamericana de norte a sur y viceversa.
"Si nos tocan a uno. Apagamos todos", "Queremos vivir", "No más miedo al volante", "Basta de miedo en las calles", "El volante también sangra", son algunos mensajes que llevan los carteles que están en el parabrisas de los buses de la 'Nueva América', 'El Rápido', entre otros.
Algunos carteles del paro de transportistas. (Foto: Urpi)
Uno de los representantes indicó que si no hay una propuesta convincente por parte del Gobierno peruano, la protesta continuará y las vías seguirán bloqueadas, ya que los integrantes del sector están cansados de pagar cupos y vivir con miedo de ser asesinados por las bandas criminales.
Paro de transportistas: Líneas que acataron la inmovilización
- Consorcio Vía
- Zeta
- El Rápido
- Cristo de Pachacamilla
- Los Loritos
- Vipusa
- Vipetsa
- Nueva América
- Urbanito
- Edilberto Ramos
- Huáscar
- Santa Catalina
- Etuchisa (Los Chinos)
- San Sebastián (La 50)
