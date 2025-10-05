- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Sevilla vs Barcelona
- Alianza UDH vs Alianza Lima
- Universitario vs Juan Pablo II
- Boca vs Newells
- Rosario Central vs River Plate
- Selección peruana
- Ricardo Gareca
- Retiro AFP
Paro de transportistas: ¿A qué hora abrirán y cerrarán Metro, Plaza Vea y Tottus este lunes 6 de octubre?
En esta nota podrás saber si los principales supermercados cambiaron su horario de atención por el paro de transportistas del lunes 6 de octubre.
Un nuevo paro de transportistas se ejecutará este lunes 6 de octubre. La medida ha generado preocupación entre los ciudadanos, quienes tendrán complicaciones para movilizarse de un lugar a otro. Esta nueva protesta del sector busca que el Estado tome medidas tangibles ante la delincuencia que azota este sector.
PUEDES VER: Paro de transportistas del lunes 6 de octubre: Estas universidades no tendrán clases presenciales en Lima y Callao
Ante ello, muchos buscan conocer si los supermercados cambiarán su horario de atención. Si eres uno de ellos, entonces debes saber que Tottus, Plaza Veza y Metro han indicado que trabajarán con total normalidad a favor de sus clientes.
Paro de transportistas del lunes 6 de octubre: horario de Plaza Vea, Metro, Tottus
Las conocidas cadenas de atención no han anunciado que sus horarios de atención cambiaran por el paro de transportistas. Por ende, la población podrá asistir a estos supermercados para realizar sus compras con total normalidad.
- Horario de atención Tottus: 7:00 a.m - 10:00 p.m.
- Horario de atención Metro: 8:00 a.m. - 10:00 p.m.
- Horario de atencipon Plaza Vea: 8:00 a.m - 10:00 p.m.
MTPE anuncia tolerancia de 2 horas a trabajadores por paro de transportistas
Si trabajas en un supermercado o en cualquier empresa privada, entonces accedes 2 horas de tolerancia por el paro de transportistas del lunes 6 de octubre. Mediante un comunicado oficial, el Ministerio de Trabajo dispuso diversas pedidas a favor de los colaboradores.
Además, se solicitó a las empresas priorizar el teletrabajo con la finalidad de salvaguardar la integridad de los trabajadores. La iniciativa por parte del MTPE fue bien recibida por diversos ciudadanos, quienes no podrán movilizarse con total normalidad.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50