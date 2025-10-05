Paro de transportistas del lunes 6 de octubre: Estas universidades no tendrán clases presenciales en Lima y Callao

El Director de la Cámara Internacional de Transporte, Martín Ojeda, anunció que un importante sector de conductores acatará el nuevo paro de transportistas el lunes 6 de octubre. La iniciativa busca que, el Estado peruano tome medidas drásticas ante los casos de extorsión y sicariato.

Líneas de transporte como el 'Urbanito', 'Nueva América', 'Los Loritos', 'Huáscar', 'Los Chinos', 'La 50' no circularán este inicio de semana. Ante esta situación, diversas universidades anunciaron que suspenderán sus clases presenciales.

Paro de transportista el lunes 6 de octubre: universidades suspenden clases presenciales

Mediante sus redes sociales, diversas universidades de Lima y Callao anunciaron que no tendrán clases presenciales por el paro de transportistas. La decisión de los centros de estudios busca cuidar la integridad de los estudiantes y personal de educación.

Escuela de postgrado UPC no tendrá clases presenciales por paro de transportistas

Según dio a conocer la UPC, las clases del lunes 6 de octubre se realizarán en aulas virtuales y que no habrá atención de manera presencial en el campus. Sin embargo, los estudiantes y docentes de la facultad de Ciencias de Salud continuarán sus actividades en el Centro Universitario de Salud.

Toulouse Lautrec anunció clases virtuales

La escuela Toulouse Lautrec informó que sus clases del día lunes 6 de octubre se llevará a cabo de manera online, esto significa que se suspendió la actividad presencial en sus sedes de Chacarilla y Javier Prado.

PUCP suspende sus clases por paro de transportistas

La Pontificia Universidad Católica del Perú indicó que por el paro de transportistas pactado para el lunes 6 de octubre las clases presenciales en sus sedes serán suspendidas, pero el campus y los demás locales del centro de estudios seguirán abiertos por eventos que no hayan sido reprogramados.

UNP no tendrá clases presenciales por paro

Al igual que la UNI, la UARM y otras casas de estudios, la Universidad Privada del Norte anunció que sus clases se realizarán de manera virtual por el paro de transportistas que se desarrollará el lunes 6 de octubre.

UNI suspende clases presenciales por paro de transportistas

Mediante un comunicado en sus canales oficiales, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) informó que sus clases presenciales han sido suspendidas por el paro de transportistas. "Con el fin de garantizar la seguridad, bienestar e integridad física de los estudiantes", puntualiza el post.