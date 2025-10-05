- Hoy:
Paro de transportistas del lunes 6 de octubre: estas buses no acatarán la paralización en Lima y Callao
Una gran parte de los buses acatarán el paro de transportistas del lunes 6 de octubre. Conoce qué líneas circularán con total normalidad.
Un nuevo paro de transportistas se realizará el lunes 6 de octubre en Lima y Callao, según dio a conocer el director de la Cámara Internacional de Transporte, Martín Ojeda. De acuerdo a la información que brindó el representante del sector, la protesta busca generar presión en las autoridades para que busquen soluciones tangibles ante el incremento de extorsión y sicariato.
PUEDES VER: ¿Habrá clases el 6 de octubre por paro de transportistas? Conoce Minedu suspendió la presencialidad
Se puntualizó que, los buses no estarán operativos, pero que no se incluye una manifestación hacia el Congreso de la República. "En los últimos paro consideramos que hubo otro tinte y no todos los empresarios y los conductores estaban de acuerdo. Nosotros hemos tenido reuniones con el Ministerio del Interior; no es algo personal, es una forma de demostrarle a la nación que estamos juntos en medio de una desgracia y que debemos guardar un día de silencio, no un minuto. Estamos en una guerra", comentó.
Paro de transportistas: ¿Qué empresas no acatarán la inmovilización?
Al igual que inmovilizaciones anteriores, algunas empresas de transporte público no acatarán la medida; sin embargo, aún se desconoce cuáles son. Se debe tener en cuenta que durante los paros de transportistas, circulan diversos vehículos informales, y son los más utilizados por los ciudadanos, quienes buscan movilizarse a sus centros de labores.
El paro de transportistas se desarrollará el lunes 6 de octubre.
¿Qué líneas acatarán el paro de transportistas de mañana, lunes 6 de octubre?
A continuación, podrás conocer cuáles son las líneas de transporte que acatarán el nuevo paro del lunes 6 de octubre. ¡Toma nota!
- Consorcio Vía
- Zeta
- Los Loritos
- Vipusa
- Vipetsa
- Nueva América
- Urbanito
- Edilberto Ramos
- Huáscar
- Santa Catalina
- Etuchisa (Los Chinos)
- San Sebastián (La 50)
La paralización de los transportistas comenzará a las 00:00 horas del lunes 6 de octubre. Esta medida será diferente a las demás, ya que no será una marcha, solo apagarán sus motores y no circularán en todo Lima y Callao. "Invitamos a la población a acompañarnos en este apagado de motores, sonando sus ollas, como un grito por la desesperación ante la alta criminalidad y extorsión que sufre nuestro país", comentó Martín Ojeda.
