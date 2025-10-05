Un nuevo paro de transportistas se realizará el lunes 6 de octubre en Lima y Callao, según dio a conocer el director de la Cámara Internacional de Transporte, Martín Ojeda. De acuerdo a la información que brindó el representante del sector, la protesta busca generar presión en las autoridades para que busquen soluciones tangibles ante el incremento de extorsión y sicariato.

Se puntualizó que, los buses no estarán operativos, pero que no se incluye una manifestación hacia el Congreso de la República. "En los últimos paro consideramos que hubo otro tinte y no todos los empresarios y los conductores estaban de acuerdo. Nosotros hemos tenido reuniones con el Ministerio del Interior; no es algo personal, es una forma de demostrarle a la nación que estamos juntos en medio de una desgracia y que debemos guardar un día de silencio, no un minuto. Estamos en una guerra", comentó.

Paro de transportistas: ¿Qué empresas no acatarán la inmovilización?

Al igual que inmovilizaciones anteriores, algunas empresas de transporte público no acatarán la medida; sin embargo, aún se desconoce cuáles son. Se debe tener en cuenta que durante los paros de transportistas, circulan diversos vehículos informales, y son los más utilizados por los ciudadanos, quienes buscan movilizarse a sus centros de labores.

El paro de transportistas se desarrollará el lunes 6 de octubre.

¿Qué líneas acatarán el paro de transportistas de mañana, lunes 6 de octubre?

A continuación, podrás conocer cuáles son las líneas de transporte que acatarán el nuevo paro del lunes 6 de octubre. ¡Toma nota!

Consorcio Vía

Zeta

Los Loritos

Vipusa

Vipetsa

Nueva América

Urbanito

Edilberto Ramos

Huáscar

Santa Catalina

Etuchisa (Los Chinos)

San Sebastián (La 50)

La paralización de los transportistas comenzará a las 00:00 horas del lunes 6 de octubre. Esta medida será diferente a las demás, ya que no será una marcha, solo apagarán sus motores y no circularán en todo Lima y Callao. "Invitamos a la población a acompañarnos en este apagado de motores, sonando sus ollas, como un grito por la desesperación ante la alta criminalidad y extorsión que sufre nuestro país", comentó Martín Ojeda.