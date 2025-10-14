¿Metropolitano y corredores funcionarán este 15 de octubre por el paro? Revisa qué informa la ATU

El último paro de transportistas, realizado el pasado 6 de octubre, contó con la participación de cientos de conductores que reclamaban seguridad ante la creciente ola de extorsión. Esta situación generó complicaciones en la transitabilidad en diversas partes de Lima, por lo que ante la marcha anunciada para mañana miércoles 15 de octubre, la población quiere saber si el Metropolitano y corredores funcionarán con normalidad.

En dicha oportunidad, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) garantizó la operatividad al 100 % de sus servicios de transporte público; sin embargo, en horas de la mañana del mismo día del paro, se informó que diversas estaciones del Metropolitano se suspendieron ante el bloqueo de vías.

Comunicado de la ATU respecto al paro de transportistas del 6 de octubre.

¿Metropolitano funcionará este 15 de octubre por el paro?

A solo un día de llevarse a cabo el paro de transportistas y la Generación Z, no existe ningún pronunciamiento por parte de la ATU. Es probable que con el pasar de las horas emita un comunicado oficial anunciando si habrá cambios en sus servicios o si se operará sin mayores complicaciones este 15 de octubre.

Por otro lado, se estima que diversas líneas de transporte urbano saldrán a las calles a marchar, exigiendo medidas drásticas por parte del Gobierno peruano, por lo que te recomendamos que tomes las precauciones del caso si debes movilizarte en las zonas afectadas o cercanas a las protestas.

¿El paro del 15 de octubre se cancelará?

Antes de la toma de mando del presidente de transición, José Jerí, la convocatoria a la marcha de este 15 de octubre era masiva; sin embargo, las recientes acciones, muchos representantes han anunciado que no acatarán el paro. Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, y Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), informaron que no participarán de esta protesta.

Sumado a ello, este martes 14 de octubre, el mandatario y alcaldes distritales de Lima se han reunido en el Palacio de Gobierno, en una mesa de trabajo para compartir opiniones y proponer medidas para hacerle frente a la problemática que azota el país. Esta acción podría motivar a algunos manifestantes a no asistir a la marcha.