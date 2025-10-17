¿Hay paro HOY, 17 de octubre? Transportistas de Lima y Callao CONFIRMAN drástica medida que afectará a pasajeros

El gremio de transporte urbano de Lima y Callao expresaron su rechazo absoluto al último atentado contra una combi de transporte urbano en Lurín y como muestras de solidaridad con el rapero Eduardo Ruiz, quien falleció en la manifestación del 15 de octubre.

Mediante un comunicado, las empresas de Lima Norte, Sur, Este y Centro anunciaron que realizarán un apagado de motores como señal de duelo y solidaridad. La iniciativa busca que el Estado tome acciones ante la criminalidad.

De cuerdo a la información brindada, los transportistas suspenderán sus servicios este viernes 17 de octubre a las 12:00 p.m. El popular apagado de motores tendrá una duración de tres minutos, además, indican que a pesar de los acuerdos sostenidos con las autoridades, no aceptarán una muerte más.

"Las Empresas de Transporte urbano de pasajeros de Lima y Callao representadas por los Conos del Norte, Centro, Este y Sur, el día viernes 17 de octubre del presente año realizarán un apagado de motores tres (03) minutos a las 12:00 (mediodía), por el asesinato de dos colaboradores del transporte, vilmente asesinados en el distrito de Lurín en horas de la noche del jueves 16 de octubre. Así mismo nuestra solidaridad por el joven Eduardo Ruiz asesinado por un acto de violencia el día miércoles 15 de octubre", se lee en el post

Comunicado sobre el apagado de motores.

"A pesar de los acuerdos que hemos tomado con los poderes del Estado, los conos de transporte que suscriben el presente pronunciamiento no aceptarán más muertes y violencia en nuestra ciudad. No más muertes!! No más violencia!!", indica la parte final de comunicado.

¿Habrá una nueva marcha nacional contra el Estado?

Por el momento, gremios no han confirmado una nueva marcha nacional contra el Estado peruano, pero es posible que en los próximos días se realice una nueva convocatoria, ya que la población busca justicia por los fallecidos y leyes contra el sicariato, extorsión, corrupción y más.