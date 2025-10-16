Murió Eduardo Ruíz 'Trvko': joven rapero realizó contundente publicación durante la marcha

Eduardo Ruiz Sáenz falleció el miércoles 15 de octubre durante la manifestación en contra el gobierno de José Jerí. Testigos indicaron que el disparo contra del manifestante provino de un policía vestido de civil en los alrededores de la Plaza Francia, ubicado en el Cercado de Lima.

La Defensoría del Pueblo confirmó que el cantante de rap fue trasladado al Hospital Loayza sin signos vitales. El hecho generó una gran indignación social entre la población, por su parte, el presidente del Perú, lamentó la muerte y solicitó una investigación objetiva.

Eduardo Ruíz Sáenz: ¿Quién es 'Trvko'?

Eduardo Ruíz Sáenz es un joven rapero de 32 años que asistió a la marcha contra el Estado peruano, sin imaginar que recibiría un disparo de arma de fuego que terminaría con su vida. El artista vivía en el distrito de San Martín de Porres y era conocido por sus seguidores como 'Trvko'.

Mediante sus redes sociales, el rapero no dudó en compartir su malestar ante la represión policial durante la protesta en contra del gobierno de José Jerí. "Así como nos dispararon, debieron arremeter contra esos verdugos", se lee en el post.

Imágenes del fallecimiento de Eduardo Ruiz

Cámaras que estaban ubicadas en la zona, se deja ver que un presunto efectivo policial vestido de civil utilizó su arma de fuego y uno de los disparos impactó contra Eduardo Ruiz. En las imágenes se puede ver que, el joven cae al suelo y es auxiliado por sus compañeros y hermano, quien lo llevó al hospital.