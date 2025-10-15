Hinchas de Universitario se hicieron presente en la marcha del 15 de octubre contra Gobierno

Este miércoles 15 de octubre se desarrolló la marcha nacional en el Centro de Lima como rechazo al Gobierno, en medio de los últimos acontecimientos registrados durante los últimos días. Diversos gremios se hicieron presentes, además de un grupo de hinchas de Universitario de Deportes.

Con una bengala encendida, los seguidores de la ‘U’ también se unieron a esta movilización en el marco del nuevo paro en Lima, Callao y diversos puntos del interior del país. Todos buscando respuestas y soluciones ante la problemática por la que atraviesa la sociedad a diario.

Hinchas de Universitario se unieron a la movilización

“Vemos ahí la hinchada de Universitario de Deportes que se hace presente el día de hoy con el mismo objetivo que están buscando todos los ciudadanos”, dijo la reportera del Grupo La República que cubría el minuto a minuto esta marcha rumbo al Congreso ubicado en la avenida Abancay.

Algunas declaraciones evidenciaban el descontento de los hinchas merengues durante su paso por esta zona del Centro de la ciudad. De forma pacífica, y con algunos cánticos, el grupo de seguidores de Universitario caminaban rumbo a su destino: “No lo queremos. Lo vamos a sacar sí o sí”.

Puntos de concentración del nuevo paro nacional del 15 de octubre