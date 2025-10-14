Paro nacional del 15 de octubre confirmado: puntos y horarios de concentración en todo el país

Este miércoles 15 de octubre se desarrollará, de forma masiva, el nuevo paro nacional en Lima, Callao y puntos del interior del país. La delincuencia y los estragos que esta ha causado en la sociedad son el principal impulso de gremios independientes y asociados que saldrán desde diversas zonas con la finalidad de llegar al Congreso de la República —en el caso de la capital—, para encontrar respuestas y soluciones fácticas ante la problemática que ya suma decenas de víctimas mortales en todo el Perú.

Al paro nacional se han sumado diferentes gremios como el Bloque Universitario y un importante sector de transportistas. Además, la ciudadanía ha mostrado aceptación por esta movilización, es así que se encuetran interesados en conocer cuáles serán los diversos puntos de concentración y los horarios en Lima y provincias.

Puntos y horarios de concentración del nuevo paro nacional en Lima

Palacio de Justicia: 4:00 p. m.

Plaza Dos de Mayo: 4:00 p. m.

Plaza Francia: 4:00 p. m.

Avenida Abancay: 5:00 p. m.

Paro nacional del 15 de octubre: puntos de concentración en todo el Perú

Arequipa: Plaza España | 5:00 p. m.

Cusco: Plaza Túpac Amaru | 4:00 p. m.

Huancayo: Estadio Mariscal Castilla | 4:00 p. m.

Chimbote: Plaza Miguel Grau | 4:00 p. m.

Huánuco: Plaza de Armas | 4:00 p. m.

Piura: Plazuela Merino | 5:00 p. m.

Trujillo: Plazuela el Recreo | 4:00 p. m.

Chiclayo: Plazuela Elías Aguirre | 4:00 p. m.

Iquitos: Plaza 28 de Julio | 4:00 p. m.

Tacna: Plaza Zela | 4:00 p. m.

Moyobamba - San Martín: Plaza de Armas | 6:00 p. m.

Tarapoto - San Martín: Plaza Central | 7:00 p. m.

Andahuaylas - Apurímac: Mercado de Andahuaylas | 4:00 p. m.

Ciudadanía se movilizará en todo el país

¿Qué gremios se unirán al paro nacional del miércoles 15 de octubre?

El paro nacional programado para el 15 de octubre contará con la participación de diversos gremios organizados y ciudadanía en general. Entre los confirmados se encuentra la denominada "Generación Z", representantes y quienes conforman el Sutep, empresarios del emporio comercial de Gamarra, la Asociación de Transportistas Naciona e Internacional, entre otras organizaciones y personalidades.

En tanto, es preciso señalar que diferentes universidades privadas y nacionales del país han confirmado que suspenderán sus clases y/o en su defecto, las desarrollarán de manera virtual para salvaguardar la integridad de toda su plana estudiantil.