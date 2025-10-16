0
Convocatoria de trabajo: Municipalidad de Comas contratará a ciudadanos que tengan entre 18 y 40 años

No dudes en postular a esta nueva convocatoria laboral que está realizando la Municipalidad de Comas este martes 21 de octubre en el Centro Cívico del distrito.

Roxana Aliaga
Municipalidad de Comas anunció convocatoria laboral.
Municipalidad de Comas anunció convocatoria laboral. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
Mediante sus redes sociales, la Municipalidad de Comas dio a conocer que está realizando una convocatoria laboral a favor de hombres y mujeres. La iniciativa busca generar puestos de trabajo en este importante distrito de Lima Norte.

La municipalidad de Comas informó que remodelará importante vía.

PUEDES VER: Vecinos de Comas reciben una excelente noticia: modernas pistas y veredas para más de de 2 mil ciudadanos

Las dos campañas laborales se llevará a cabo el martes 21 de octubre en el Centro Cívico, ubicado en la avenida 22 de agosto, cuadra 8, urbanización Santa Luzmila. Asiste al lugar acompañado con su curriculum vitae.

Convocatoria de trabajo en Comas

Serenazgo GIR

La convocatoria laboral de la Municipalidad de Comas será de 9:00 a.m. hasta 4:00 p.m. Las personas que quieran acceder a las vacantes tienen que cumplir ciertos requisitos dispuestos.

  • Vivir en Comas
  • Tener entre 18 y 40 años
  • Talla mínima varones 1.75 mt.
  • Talla mínima mujeres 1.70 mt.
  • No contar con antecedentes penales, judiciales y policiales
  • No contar con juicio de alimentos
comas

Convocatoria laboral en Comas.

Serenos caminantes

Las personas deben saber que para ser parte de los serenos caminantes, los varones deben tener una talla mínima de 1.70 metros, mientras que las mujeres 1.68. Los postulantes no deben tener antecedentes penales, judiciales y policiales, además, de no presentar juicios por alimentos.

comas

Municipalidad de Comas anunció convocatoria laboral.

El post cuenta con diversos comentarios por parte de los ciudadanos. "Muy buena iniciativa", "Deberían especificar el pago", "¿No piden experiencia?", "Gracias por la convocatoria", son algunos mensajes que dejaron los cibernautas.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

