Convocatoria de trabajo: Municipalidad de Comas contratará a ciudadanos que tengan entre 18 y 40 años

Mediante sus redes sociales, la Municipalidad de Comas dio a conocer que está realizando una convocatoria laboral a favor de hombres y mujeres. La iniciativa busca generar puestos de trabajo en este importante distrito de Lima Norte.

Las dos campañas laborales se llevará a cabo el martes 21 de octubre en el Centro Cívico, ubicado en la avenida 22 de agosto, cuadra 8, urbanización Santa Luzmila. Asiste al lugar acompañado con su curriculum vitae.

Convocatoria de trabajo en Comas

Serenazgo GIR

La convocatoria laboral de la Municipalidad de Comas será de 9:00 a.m. hasta 4:00 p.m. Las personas que quieran acceder a las vacantes tienen que cumplir ciertos requisitos dispuestos.

Vivir en Comas

Tener entre 18 y 40 años

Talla mínima varones 1.75 mt.

Talla mínima mujeres 1.70 mt.

No contar con antecedentes penales, judiciales y policiales

No contar con juicio de alimentos

Convocatoria laboral en Comas.

Serenos caminantes

Las personas deben saber que para ser parte de los serenos caminantes, los varones deben tener una talla mínima de 1.70 metros, mientras que las mujeres 1.68. Los postulantes no deben tener antecedentes penales, judiciales y policiales, además, de no presentar juicios por alimentos.

Municipalidad de Comas anunció convocatoria laboral.

El post cuenta con diversos comentarios por parte de los ciudadanos. "Muy buena iniciativa", "Deberían especificar el pago", "¿No piden experiencia?", "Gracias por la convocatoria", son algunos mensajes que dejaron los cibernautas.