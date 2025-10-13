Vecinos de Comas reciben una excelente noticia: modernas pistas y veredas para más de de 2 mil ciudadanos

Mediante sus redes sociales, la Municipalidad de Comas informó que más de 2 mil vecinos podrán acceder a pistas y veredas. La iniciativa busca que los vecinos de la zona puedan acceder a un espacio digno, ya que actualmente las vías no están pavimentadas.

Se dio a conocer que, junto a los vecinos y niños de la Institución Educativa Johannes Gutenberg, ubicada en la Asociación de Vivienda El Rosal de San Felipe, zonal 8 Comas, colocaron la primera piedra para la construcción de más de 6 mil m2.

Confirman pistas y veredas para los vecinos del Rosal.

La zona contará con rampas de acceso, sardineles y señalización, lo cual permitirá que los vehículos puedan circular de manera segura, así como, los transeúntes. El espacio remodelado también contará con áreas verdes, lo cual brindará un mejor aspecto.

Ulises Villegas compartió con los vecinos de la zona, quienes están felices con la iniciativa, además, indicó que no dejará su cargo y su compromiso para seguir trabajando a favor de los ciudadanos que habitan en ese importante distrito de Lima Norte.

"Muy bien. Excelente", "Gracias por las obras, señor alcalde","Gracias por esta gestión", "El progreso llegó al Rosal de San Felipe", "Pistas más pistas en los lugares", son algunos comentarios que dejaron los cibernautas en la publicación.