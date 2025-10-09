- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Selección peruana
- Miguel Ángel Russo
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Minedu
Importante avenida de Lima Norte fue renovada y beneficia a miles de ciudadanos: reducirá la congestión vehicular en un 100%
Ciudadanos de Comas, Carabayllo, Independencia y Los Olivos serán beneficiados con esta megaobra que reducirá la congestión vehicular en la nota.
Mediantes sus redes sociales oficiales, la Municipalidad de Lima dio a conocer que la primera etapa de una importante avenida de Lima Norte ya fue renovada. La iniciativa beneficiará a los ciudadanos de Comas, Carabayllo, Independencia y Los Olivos.
PUEDES VER: Megaobra reducirá la congestión vehicular en La Victoria y San Luis: beneficia a miles de ciudadanos
La ceremonia fue liderada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Por el momento, se finalizó el tramo que comprende entre el óvalo Naranjal y la avenida Revolución. Esta megaobra fue muy bien recibida por los ciudadanos, quienes esperan que ya se concluya en su totalidad.
La primera etapa de la avenida Túpac Amaru ya fue renovada. (Foto: Municipalidad de Lima)
La nueva infraestructura vial contará con pistas modernas, veredas, rampas peatonales, muros de contención y señalización. Este gran cambio en la avenida Túpac Amaru reducirá la congestión vehicular, también mejorará la seguridad de los peatones, así como conductores.
Además, se remodelaron 60 paraderos de transporte público, 33 son del servicio del Metropolitano y 27 de rutas regulares. Se sembraron 8268 plantas ornamentales, 133 árboles de la especie tipa, mejorando así las áreas verdes de la zona.
Es importante mencionar que, la segunda etapa de este relevante proyecto, que corresponde al sentido sur - norte, se encuentra en ejecución y será entregada próximamente, asimismo, busca impulsar la infraestructura vial de la capital.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50