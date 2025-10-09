0
Falleció Miguel Ángel Russo

Importante avenida de Lima Norte fue renovada y beneficia a miles de ciudadanos: reducirá la congestión vehicular en un 100%

Ciudadanos de Comas, Carabayllo, Independencia y Los Olivos serán beneficiados con esta megaobra que reducirá la congestión vehicular en la nota.

Roxana Aliaga
La primera etapa de la avenida Túpac Amaru ya fue entregada.
La primera etapa de la avenida Túpac Amaru ya fue entregada. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
Mediantes sus redes sociales oficiales, la Municipalidad de Lima dio a conocer que la primera etapa de una importante avenida de Lima Norte ya fue renovada. La iniciativa beneficiará a los ciudadanos de Comas, Carabayllo, Independencia y Los Olivos.

Municipalidad de Lima anunció una megaobra a favor de la población.

PUEDES VER: Megaobra reducirá la congestión vehicular en La Victoria y San Luis: beneficia a miles de ciudadanos

La ceremonia fue liderada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Por el momento, se finalizó el tramo que comprende entre el óvalo Naranjal y la avenida Revolución. Esta megaobra fue muy bien recibida por los ciudadanos, quienes esperan que ya se concluya en su totalidad.

avenida tupac amaru

La primera etapa de la avenida Túpac Amaru ya fue renovada. (Foto: Municipalidad de Lima)

La nueva infraestructura vial contará con pistas modernas, veredas, rampas peatonales, muros de contención y señalización. Este gran cambio en la avenida Túpac Amaru reducirá la congestión vehicular, también mejorará la seguridad de los peatones, así como conductores.

Además, se remodelaron 60 paraderos de transporte público, 33 son del servicio del Metropolitano y 27 de rutas regulares. Se sembraron 8268 plantas ornamentales, 133 árboles de la especie tipa, mejorando así las áreas verdes de la zona.

Es importante mencionar que, la segunda etapa de este relevante proyecto, que corresponde al sentido sur - norte, se encuentra en ejecución y será entregada próximamente, asimismo, busca impulsar la infraestructura vial de la capital.

