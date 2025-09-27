Megaobra reducirá la congestión vehicular en La Victoria y San Luis: beneficia a miles de ciudadanos

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, dio a conocer que se construirá una megaobra que busca disminuir la congestión vehicular en La Victoria y San Luis. Esta iniciativa fue muy bien recibida por los ciudadanos, quienes pierden varias horas de su día para trasladarse.

La Nueva Vía Rápida Nicolás Arriola contempla una intervención de 583 metros. La obra contará con dos carriles de ambos sentidos, rampas de acceso, veredas y sardineles, así como la implementación de señalización, semaforización, paraderos y áreas verdes.

"La vía rápida Nicolás Arriola estuvo esperando desde la gestión de Luis Castañeda Lossio. Nos criticaron mucho por las obras, pero hemos estado trabajando silenciosamente para que este puente aéreo logre construirse", comentó el burgomaestre de Lima.

Municipio de Lima confirma la nueva Vía Rápida Nicolás Arriola.

De esta manera, los ciudadanos y vecinos de la zona accederán a un lugar digno. La Nueva Vía Rápida Nicolás Arriola será ejecutada por el Consorcio El Trébol, la empresa tiene 120 días para la elaboración del expediente técnico y 240 días para construcción.

La noticia fue muy bien recibida por los cibernautas y ciudadanos que transitan por las zonas. "Felicidades alcalde", "Gracias, Porky", "Gracias, Rafael", "Que sigan los proyectos", "Dios te bendiga", "Buenas obras", son algunos mensajes que acompañan el post.