0
EN DIRECTO
Universitario vs Cusco FC por el Clausura

Megaobra reducirá la congestión vehicular en La Victoria y San Luis: beneficia a miles de ciudadanos

La Municipalidad de Lima anunció que esta megaobra beneficiará a miles de ciudadanos de la zona y disminuirá las horas de viaje.

Roxana Aliaga
Municipalidad de Lima anunció una megaobra a favor de la población.
Municipalidad de Lima anunció una megaobra a favor de la población. | Composición Líbero/ Margoth Aliaga.
COMPARTIR

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, dio a conocer que se construirá una megaobra que busca disminuir la congestión vehicular en La Victoria y San Luis. Esta iniciativa fue muy bien recibida por los ciudadanos, quienes pierden varias horas de su día para trasladarse.

Transportistas acatan el paro de transportistas del 27 de septiembre.

PUEDES VER: Paro de transportistas HOY EN VIVO: manifestantes protestan en los exteriores del Congreso

La Nueva Vía Rápida Nicolás Arriola contempla una intervención de 583 metros. La obra contará con dos carriles de ambos sentidos, rampas de acceso, veredas y sardineles, así como la implementación de señalización, semaforización, paraderos y áreas verdes.

"La vía rápida Nicolás Arriola estuvo esperando desde la gestión de Luis Castañeda Lossio. Nos criticaron mucho por las obras, pero hemos estado trabajando silenciosamente para que este puente aéreo logre construirse", comentó el burgomaestre de Lima.

municipalidad de lima

Municipio de Lima confirma la nueva Vía Rápida Nicolás Arriola.

De esta manera, los ciudadanos y vecinos de la zona accederán a un lugar digno. La Nueva Vía Rápida Nicolás Arriola será ejecutada por el Consorcio El Trébol, la empresa tiene 120 días para la elaboración del expediente técnico y 240 días para construcción.

La noticia fue muy bien recibida por los cibernautas y ciudadanos que transitan por las zonas. "Felicidades alcalde", "Gracias, Porky", "Gracias, Rafael", "Que sigan los proyectos", "Dios te bendiga", "Buenas obras", son algunos mensajes que acompañan el post.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Renuevan importante avenida de Lima Norte: ciudadanos reducirán su tiempo de viaje a sus destinos

  2. ¿Ya salió el cronograma del retiro AFP 2025? Esto es lo que se sabe sobre el desembolso de hasta S/21,400

  3. Marcha de transportistas del 27 y 28 de septiembre: Estas líneas se unen al paro de 48 horas

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano