0
ATENCIÓN
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Importante obra de 3.5 km en Lima Norte se inauguró: vecinos cuentan con nuevos paraderos, veredas y señalización

La Municipalidad de Lima inauguró esta avenida que beneficia a más de 200 mil vecinos de San Martín de Porres y el Callao, con sus renovadas estructuras.

Angie De La Cruz
Esta avenida que conecta San Martín de Porres con el Callao luce con pistas y veredas nuevas.
Esta avenida que conecta San Martín de Porres con el Callao luce con pistas y veredas nuevas. | Composición: Líbero/ Municipalidad de Lima
COMPARTIR

Vecinos de San Martín de Porres y el Callao son los más felices con la reciente noticia que anunció la Municipalidad de Lima: se inauguró la avenida Pacasmayo. Esta vía de 3.5 kilómetros estaba siendo construida desde hace meses, pero hoy ya es una realidad. Conoce cuáles son las mejoras que disfrutarán los más de 200 mil ciudadanos.

El concejo municipal de Puente Piedra anunció una buena noticia y los estudiantes están emocionados.

PUEDES VER: Colegio emblemático de Puente Piedra será reconstruido y estudiantes se trasladarán temporalmente

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) fue la encargada de brindar más detalles respecto a esta importante obra que conecta los dos distritos mencionados. Es importante destacar que estas intervenciones mejorarán la movilidad y calidad de los vecinos con las modernas estructuras.

Tras la inauguración de esta obra, la avenida Pacasmayo ahora cuenta con 2 carriles por sentido (ida y vuelta) y 16 nuevos paraderos de transporte público, que facilitará el acceso a vehículos y peatones. Eso no es todo, ya que también luce con 57 000 m² de pavimento rígido de concreto.

av. Pascasmayo

Se inauguró la nueva av. Pascasmayo que mejora la movilidad y la calidad de vida de los vecinos.

Respecto a las veredas, se sabe que construyeron 20 000 m² de estas estructuras, además, se incorporaron cruces peatonales en favor de la seguridad de los peatones y vecinos de la zona. Pero no todo es concreto, también hay áreas verdes que darán una mejor imagen a la vía de Lima Norte.

Se plantaron 370 árboles en la berma central y el tramo intervenido fue entre las avenidas Tantamayo y Carlos Izaguirre, generando interconexiones ágiles con las avenidas Prolongación Naranjal, Sol de Naranjal, El Olivar, Los Alisos, entre otras vías concurridas del Cono Norte.

"Después de tantos años, muchas gracias", "Felicitaciones", "Gran obra", "Excelente, siguiente acto arborizar y los vecinos obligados a tarrajear y pinten sus casas", "las pistas de cemento durarán Mil años", "Muy bien", "¿Pueden ayudar a gestionar créditos para que puedan terrajear y pintar sus casas?", comentaron los usuarios en redes sociales.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. ¿Podrás retirar tu AFP en el nuevo desembolso? Estos afiliados NO recibirán el monto completo

  2. Colegio emblemático de Puente Piedra será reconstruido y estudiantes se trasladarán temporalmente

  3. Retiro AFP de 21,400 soles iniciaría en noviembre 2025: este sería el CRONOGRAMA DE PAGO

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano