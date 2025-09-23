- Hoy:
Importante obra de 3.5 km en Lima Norte se inauguró: vecinos cuentan con nuevos paraderos, veredas y señalización
La Municipalidad de Lima inauguró esta avenida que beneficia a más de 200 mil vecinos de San Martín de Porres y el Callao, con sus renovadas estructuras.
Vecinos de San Martín de Porres y el Callao son los más felices con la reciente noticia que anunció la Municipalidad de Lima: se inauguró la avenida Pacasmayo. Esta vía de 3.5 kilómetros estaba siendo construida desde hace meses, pero hoy ya es una realidad. Conoce cuáles son las mejoras que disfrutarán los más de 200 mil ciudadanos.
La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) fue la encargada de brindar más detalles respecto a esta importante obra que conecta los dos distritos mencionados. Es importante destacar que estas intervenciones mejorarán la movilidad y calidad de los vecinos con las modernas estructuras.
Tras la inauguración de esta obra, la avenida Pacasmayo ahora cuenta con 2 carriles por sentido (ida y vuelta) y 16 nuevos paraderos de transporte público, que facilitará el acceso a vehículos y peatones. Eso no es todo, ya que también luce con 57 000 m² de pavimento rígido de concreto.
Se inauguró la nueva av. Pascasmayo que mejora la movilidad y la calidad de vida de los vecinos.
Respecto a las veredas, se sabe que construyeron 20 000 m² de estas estructuras, además, se incorporaron cruces peatonales en favor de la seguridad de los peatones y vecinos de la zona. Pero no todo es concreto, también hay áreas verdes que darán una mejor imagen a la vía de Lima Norte.
Se plantaron 370 árboles en la berma central y el tramo intervenido fue entre las avenidas Tantamayo y Carlos Izaguirre, generando interconexiones ágiles con las avenidas Prolongación Naranjal, Sol de Naranjal, El Olivar, Los Alisos, entre otras vías concurridas del Cono Norte.
"Después de tantos años, muchas gracias", "Felicitaciones", "Gran obra", "Excelente, siguiente acto arborizar y los vecinos obligados a tarrajear y pinten sus casas", "las pistas de cemento durarán Mil años", "Muy bien", "¿Pueden ayudar a gestionar créditos para que puedan terrajear y pintar sus casas?", comentaron los usuarios en redes sociales.
