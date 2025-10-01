RENIEC anuncia campaña de DNIe GRATIS este 3 de octubre: vecinos de este distrito serán beneficiados

En el Perú, contar con un Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente es más que un requisito administrativo: es una llave para acceder a servicios de salud, educación, participación ciudadana, programas sociales y otros derechos fundamentales. Muchos ciudadanos en zonas vulnerables o alejadas aún enfrentan barreras para renovar, duplicar o emitir por primera vez ese documento, por costos, distancia o falta de información.

En ese contexto, las campañas itinerantes del Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) en coordinación con gobiernos locales, como la Municipalidad Provincial de Maynas, cobran gran relevancia. Son jornadas especiales en que se facilita el acceso gratuito al DNI electrónico (DNIe) para poblaciones en situación de vulnerabilidad, con la meta de reducir exclusión documental y fortalecer la identidad digital.

Para 2025, dentro de ese marco nacional de masificación del DNI electrónico, la Municipalidad Provincial de Maynas ha programado una jornada gratuita de emisión y renovación del DNIe para el 3 de octubre, destinando su cobertura preferencial a los sectores más vulnerables del distrito. Aquí los detalles acerca de dónde, cuándo y para quién será este evento.

DNI electrónico gratis en Maynas / FOTO: Municipalidad Provincial de Maynas

Campaña "DNI electrónico gratis"- 3 de octubre de 2025 en Maynas

La campaña está dirigida principalmente a personas en situación de vulnerabilidad, familias con pobreza extrema, adultos mayores con recursos limitados, personas sin documento actualizado, y menores de edad que necesiten emitir su DNI por primera vez o renovar.

Busca favorecer a quienes no pueden costear el trámite o acceder a oficinas del Reniec, acercando el servicio a la comunidad local. Esta campaña se enmarca dentro de la política del Reniec para 2025 de atender poblaciones vulnerables con DNI gratuito o con subsidio estatal.

Lugar, fecha y horario

Fecha: viernes 3 de octubre de 2025

Lugar: Casa de la Amistad, avenida Mariscal Cáceres 1720, Maynas, Loreto

Horario: de 8:00 a. m. a 12:00 m (mediodía)

¿Qué trámites se atenderán gratuitamente?

Durante la jornada se realizará, sin costo para los beneficiarios seleccionados:

Emisión del DNI electrónico (para quienes cuenten con DNI vencido, deteriorado o no tengan el documento actualizado).

Renovación del DNI al formato electrónico, en casos que corresponda.

Duplicado o rectificación de datos si aplica, conforme a las condiciones de la campaña y los recursos disponibles de Reniec.

Registro de menores de edad que requieran su DNI por primera vez, presentando partida de nacimiento u otros documentos que la norma exige.

Requisitos básicos para participar

Aunque puede haber más requisitos locales según la organización municipal, generalmente los beneficiarios deben:

Llevar su DNI anterior si lo tuvieran (aunque esté vencido o deteriorado).

Presentar partida de nacimiento (para menores de edad o quienes soliciten por primera vez).

Documento que acredite residencia en la jurisdicción de Maynas (como recibo de servicios, constancia de domicilio, etc.).

En algunos casos, comprobantes o documentación que respalde su condición de vulnerabilidad, si así se requiere para priorizar la atención.

Ser puntual y llegar dentro del horario habilitado para evitar aglomeraciones o que queden fuera.

Alcance de la campaña y cobertura

Se informa que la cobertura se centrará en sectores vulnerables del distrito, atendiendo a quienes más lo necesitan y que difícilmente podrían trasladarse a oficinas oficiales del Reniec.

Esta experiencia forma parte de la estrategia nacional de masificación del DNI electrónico 3.0 que Reniec ha fijado para 2025 (campaña "DNI electrónico 3.0 para todos")