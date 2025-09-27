¿En qué casos se puede solicitar atención ESPECIAL en Reniec? Estos son los requisitos y cómo acceder

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) es la entidad peruana encargada de emitir y gestionar los documentos de identidad (DNI), así como de mantener actualizados los registros civiles. Aunque la mayoría de trámites de DNI siguen un proceso estándar con plazos regulares, existen situaciones excepcionales que demandan una atención especial por parte de RENIEC.

Estas atenciones especiales están dirigidas a personas que, por razones de fuerza mayor o urgencia, no pueden seguir los plazos normales, como enfermos graves, ciudadanos que deben viajar al extranjero con urgencia, o personas con impedimentos severos de movilidad que no pueden acudir a las oficinas. El objetivo es brindar un mecanismo acelerado o en el domicilio para casos que lo justifiquen, evitando que estas personas queden sin acceso al documento esencial que les permite realizar actos legales fundamentales.

El tipo de atención no está disponible para todos los casos, sino que se reserva para quienes acrediten una necesidad urgente o una situación de vulnerabilidad que les impide usar los canales ordinarios. A continuación, explico en qué consiste esta atención especial, quiénes pueden solicitarla, cuáles son los requisitos y los pasos para acceder a ella.

Reniec ofrece atención especial para algunos ciudadanos del Perú / FOTO. Reniec

¿En qué consiste la atención especial en RENIEC?

La atención especial en RENIEC permite que ciertos ciudadanos accedan a servicios de trámite de DNI en condiciones excepcionales, como:

Atención domiciliaria o en hospital, para personas con enfermedades graves, impedimentos físicos o mentales severos, que no pueden trasladarse a una oficina RENIEC.

Atención urgente para viajes al extranjero, cuando la persona tiene un pasaje o compromiso internacional que exige un DNI válido en corto plazo (presentación del ticket de viaje puede ser requerido).

Atención prioritaria para adultos mayores con dificultades de movilidad, especialmente mayores de 65 años con discapacidad severa que les impide acudir a una oficina.

Estas modalidades buscan evitar que personas con limitaciones o plazos muy ajustados queden excluidas del acceso al DNI por limitaciones físicas o de tiempo. RENIEC cuenta con una oficina de Atenciones Especiales (ubicada en Av. Javier Prado Este 2388‑2392, San Borja) para coordinar estos casos, así como líneas y canales de contacto para hacer la solicitud previa.

¿Cuáles son los requisitos de la atención especial?

Para tramitar atención especial, el solicitante debe acreditar su situación con documentos que respalden la urgencia o la imposibilidad de acudir al local RENIEC. Algunos de los documentos requeridos pueden ser:

Ticket o boleto de viaje (impreso o electrónico) que demuestre la necesidad de contar con DNI para salir del país.

Certificado médico o informe que respalde la enfermedad grave o condición que impide movilizarse.

Documento que acredite la condición de discapacidad severa o limitación física/mental, según corresponda.

Documento de identidad vigente o anterior si lo tuvieres, partida de nacimiento u otros documentos de respaldo del DNI que se tramitará (según el tipo de trámite: renovación, duplicado, rectificación, etc.).

En el caso de atención domiciliaria, la dirección del domicilio donde se realizará el trámite debe estar claramente informada para que el personal de RENIEC pueda trasladarse.

¿Cómo acceder a la atención especial de Reniec?

Solicitar la atención especial: Acudir o comunicarse con la oficina de Atenciones Especiales de RENIEC (San Borja) para exponer el caso, ya sea presencial o vía telefónica / correo.

Presentar documentación de respaldo: entregar los documentos mencionados que justifiquen la situación urgente o limitante.

Evaluación del caso: RENIEC verificará si el caso califica para atención especial (urgencia de viaje, enfermedad grave, discapacidad, etc.).

Coordinación del servicio especial: si es aprobado, RENIEC coordinará si el trámite se hará en domicilio, hospital o en la oficina especial, según lo que la situación amerite.

Realización del trámite de DNI: el personal realizará el trámite correspondiente (inscripción, renovación, duplicado, rectificación) según el caso particular.