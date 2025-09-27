- Hoy:
Trámite de DNIe gratis este 29 de septiembre: Consulta dónde y requisitos para acceder al beneficio
El DNIe ya es el único documento que se imprime desde agosto pasado y por ello, es importante tener en cuenta las campañas gratuitas para obtenerlo.
En el Perú, el Documento Nacional de Identidad (DNI) es la carta de presentación oficial para prácticamente todos los actos civiles, legales y transaccionales. Con el avance de la digitalización del Estado, el DNI electrónico (DNIe 3.0) ha adquirido un rol protagónico, pues incorpora un chip criptográfico, códigos QR y elementos de seguridad adicionales que permiten la verificación en línea, la firma digital y el acceso seguro a plataformas digitales del Estado.
Desde el 29 de agosto de 2025, la Reniec ha dejado de emitir los antiguos DNI azul y amarillo, por lo que todos los nuevos documentos, ya sea por primera vez, renovación, rectificación o cambio de fotografía, deben ser del formato electrónico.
En ese contexto, muchas municipalidades están promoviendo campañas gratuitas para facilitar que los grupos más vulnerables y con menos recursos puedan obtener este documento sin costo. Estas jornadas tienen especial importancia para menores de edad y adultos mayores que muchas veces enfrentan barreras económicas o de acceso. La Municipalidad de San Martín de Porres ha programado que este martes 29 de septiembre de 2025 se realice una de esas campañas gratuitas, con énfasis en menores de 17 años.
Trámite de DNI gratis el 29 de septiembre en San Martín de Porres
La Municipalidad de San Martín de Porres, en coordinación con Reniec, llevará a cabo una jornada de trámites gratuitos de DNI el martes 29 de septiembre de 2025, dirigida principalmente a menores de 17 años.
- Lugar: sede de DEMUNA SMP, ubicada en Jirón Pedregal 406 (en el distrito de San Martín de Porres)
- Horario de atención: de 9:00 a 12:00 horas
- La atención es presencial, con cupos limitados y por orden de llegada, hasta agotar la capacidad del día.
Trámites que se podrán realizar
Durante esta campaña, los menores de 17 años podrán realizar los siguientes trámites sin costo:
- Inscripción del DNI por primera vez
- Renovación del DNI electrónico
- Rectificación de datos (por ejemplo, corrección de nombres, apellidos)
- Actualización de dirección
- Cambio de fotografía
- También se ofrecerá la toma de fotografía gratuita en el lugar, asesoría del personal de Reniec y apoyo para completar los formularios correspondientes.
Requisitos para participar
Para poder acceder a este trámite gratuito, los interesados deben presentar:
- Copia del acta (partida) de nacimiento del menor
- Copia simple de un recibo domiciliario reciente (luz o agua) para acreditar el domicilio
- Documento de identidad del representante (padre, madre o apoderado) si es requerido para la formalidad del trámite
- En el caso de renovación o rectificación, también puede requerirse presentar el DNI anterior si lo tuviera
- No se aceptarán trámites fuera del grupo etario o sin los documentos señalados. La campaña es exclusiva para menores de 17 años en esta jornada.
Importancia del DNI electrónico
El DNI electrónico 3.0 (DNIe) representa la nueva generación del documento nacional de identidad en el Perú, con mayores niveles de seguridad, capacidad de uso digital e interoperabilidad con sistemas estatales. Entre sus principales ventajas están:
- Uso de chip criptográfico que permite la firma digital y la autenticación segura
- Inclusión de códigos QR y múltiples elementos de seguridad que dificultan la falsificación
- Mejor compatibilidad con plataformas digitales del Estado (consulta de datos, trámites en línea)
- Obligatoriedad progresiva en reemplazo del DNI azul/amarillo, que ya no se emiten desde fines de agosto de 2025
- Facilita el acceso a servicios públicos digitales, agiliza trámites y mejora la inclusión en zonas donde el acceso presencial puede ser más costoso
- Para muchos menores que aún no cuentan con un DNI o cuyo documento está vencido u obsoleto, jornadas como la de San Martín de Porres representan una oportunidad para ponerse al día con sus documentos sin carga económica.
