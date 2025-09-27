Trámite de DNIe gratis este 29 de septiembre: Consulta dónde y requisitos para acceder al beneficio

En el Perú, el Documento Nacional de Identidad (DNI) es la carta de presentación oficial para prácticamente todos los actos civiles, legales y transaccionales. Con el avance de la digitalización del Estado, el DNI electrónico (DNIe 3.0) ha adquirido un rol protagónico, pues incorpora un chip criptográfico, códigos QR y elementos de seguridad adicionales que permiten la verificación en línea, la firma digital y el acceso seguro a plataformas digitales del Estado.

Desde el 29 de agosto de 2025, la Reniec ha dejado de emitir los antiguos DNI azul y amarillo, por lo que todos los nuevos documentos, ya sea por primera vez, renovación, rectificación o cambio de fotografía, deben ser del formato electrónico.

En ese contexto, muchas municipalidades están promoviendo campañas gratuitas para facilitar que los grupos más vulnerables y con menos recursos puedan obtener este documento sin costo. Estas jornadas tienen especial importancia para menores de edad y adultos mayores que muchas veces enfrentan barreras económicas o de acceso. La Municipalidad de San Martín de Porres ha programado que este martes 29 de septiembre de 2025 se realice una de esas campañas gratuitas, con énfasis en menores de 17 años.

Trámite de DNI gratis el 29 de septiembre en San Martín de Porres

La Municipalidad de San Martín de Porres, en coordinación con Reniec, llevará a cabo una jornada de trámites gratuitos de DNI el martes 29 de septiembre de 2025, dirigida principalmente a menores de 17 años.

Lugar: sede de DEMUNA SMP, ubicada en Jirón Pedregal 406 (en el distrito de San Martín de Porres)

Horario de atención: de 9:00 a 12:00 horas

La atención es presencial, con cupos limitados y por orden de llegada, hasta agotar la capacidad del día.

Trámites que se podrán realizar

Durante esta campaña, los menores de 17 años podrán realizar los siguientes trámites sin costo:

Inscripción del DNI por primera vez

Renovación del DNI electrónico

Rectificación de datos (por ejemplo, corrección de nombres, apellidos)

Actualización de dirección

Cambio de fotografía

También se ofrecerá la toma de fotografía gratuita en el lugar, asesoría del personal de Reniec y apoyo para completar los formularios correspondientes.

Requisitos para participar

Para poder acceder a este trámite gratuito, los interesados deben presentar:

Copia del acta (partida) de nacimiento del menor

Copia simple de un recibo domiciliario reciente (luz o agua) para acreditar el domicilio

Documento de identidad del representante (padre, madre o apoderado) si es requerido para la formalidad del trámite

En el caso de renovación o rectificación, también puede requerirse presentar el DNI anterior si lo tuviera

No se aceptarán trámites fuera del grupo etario o sin los documentos señalados. La campaña es exclusiva para menores de 17 años en esta jornada.

Importancia del DNI electrónico

El DNI electrónico 3.0 (DNIe) representa la nueva generación del documento nacional de identidad en el Perú, con mayores niveles de seguridad, capacidad de uso digital e interoperabilidad con sistemas estatales. Entre sus principales ventajas están: