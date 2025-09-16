¡Atención, vecinos! Estas son las últimas dos fechas para solicitar el DNIe GRATIS en San Martín de Porres

Desde hace poco, el Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe) se ha convertido en el único DNI que se emitirá en el Perú. Adiós al DNI azul o al amarillo: el RENIEC, con la resolución jefatural correspondiente, ha dispuesto que el nuevo modelo 3.0 del DNI electrónico será el formato oficial. Este cambio supone no solo modernizar los medios de identificación, sino también reforzar la seguridad, facilitar trámites digitales y asegurar que los ciudadanos tengan un documento que responda a los estándares actuales de autenticidad y confianza.

Para acompañar esta transición, varias municipalidades han organizado campañas gratuitas para emitir o actualizar el DNI electrónico sin costo, dirigidas especialmente a poblaciones vulnerables. En el distrito de San Martín de Porres, la municipalidad, en conjunto con RENIEC, ha lanzado una campaña especial para ciertos grupos etarios: menores de 17 años y personas mayores de 60 años.

La campaña inició el 15 de setiembre de 2025, con atención itinerante en distintos puntos de SMP, de modo que los vecinos puedan acceder al DNI electrónico sin tener que desplazarse demasiado ni pagar costos adicionales. Además de la emisión por primera vez, el programa permite también renovaciones, rectificaciones, actualización de dirección, foto y datos, siempre bajo ciertos requisitos que te contaremos aquí.

¿Cuándo son las dos últimas fechas para la campaña de DNIe gratis?

Inicio de atención: 9:30 a.m.

22 de septiembre de 2025: Urb. Mesa Redonda, Parque Vencedores, cruce de Av. Bolognesi con Av. Industrial, San Martín de Porres

29 de septiembre de 2025 Agencia Infantas - Av. San Bernardo N.º 200, Urbanización Santa Luisa, San Martín de Porres

DNI electrónico gratis para menores de 17 años y mayores de 60 años / FOTO: Municipalidad de San Martín de Porres

Requisitos para ser beneficiario