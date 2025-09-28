Reniec 2025: GUÍA completa para sacar copias certificadas de nacimiento, matrimonio o defunción vía ONLINE

El RENIEC (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) en el Perú es la entidad encargada de administrar los registros civiles: nacimientos, matrimonios y defunciones. Muchas veces se necesita una copia certificada de estas actas o partidas para trámites legales, migratorios, educativos, herencias, entre otros.

Gracias a la digitalización de registros, RENIEC ha habilitado la posibilidad de solicitar copias certificadas en línea para aquellos casos en que el acta ya esté incorporada en su base de datos digital. Esto permite evitar desplazamientos, colas y demoras, siempre que la partida esté digitalizada. Sin embargo, no todos los registros están digitalizados, por lo que hay que verificar primero ese punto.

A continuación se explican los detalles actualizados hasta septiembre de 2025 para hacer este trámite de forma virtual: qué requiere, cuánto cuesta, cuáles son las limitaciones y los pasos exactos.

¿Qué se necesita saber antes de empezar?

Antes de iniciar el trámite online conviene tener claro:

Que el acta (nacimiento, matrimonio o defunción) esté digitalizada e incorporada en la base de RENIEC. Si no lo está, no podrás tramitarla vía web; tendrás que acudir al municipio donde se registró originalmente.

Tener DNI vigente del solicitante, correo electrónico y número de celular para notificaciones.

Usar una computadora o laptop con conexión a Internet, y preferiblemente impresora si vas a imprimir la copia certificada. Algunos trámites no se recomiendan hacer desde teléfono móvil para evitar errores.

Detalles generales del servicio online de copias certificadas

Costo (vía web): S/ 10.30 por copia certificada.

Código de tributo para pago 02141, concepto “copia certificada de actas vía internet”.

Modalidad presencial: Si no puedes hacerlo por internet, o si el acta no está digitalizada, hay opción presencial con pago de S/ 12.00 con el código 06637.

Limitaciones: Actas de menores: para nacimientos de menores, solo los padres pueden solicitar mediante web.

Acta de defunción: no se paga con el DNI del fallecido, sino con el DNI del solicitante.

Si el acta no está digitalizada, entonces el trámite presencial en municipio.

Paso a paso: Cómo solicitar la copia certificada online

Aquí los pasos que debes seguir para emitir la copia certificada de actas (nacimiento, matrimonio o defunción) por internet:

Ingresa al sitio oficial de RENIEC: sección Copias certificadas de actas/partidas. Por ejemplo: apps.reniec.gob.pe/actascertificadas.

Verifica si el acta que necesitas se encuentra en la base de datos de actas del RENIEC. Usualmente se piden: tipo de acta (nacimiento, matrimonio o defunción), nombres completos, fecha del evento (fecha de nacimiento, matrimonio o defunción) y DNI del titular u otra persona relacionada.

Realiza el pago del trámite. Para copias por internet: S/ 10.30 con el código 02141, vía Pagalo.pe o el Banco de la Nación. Guarda el comprobante.

Una vez realizado el pago, regresa al sistema de RENIEC / al servicio “emitir copia certificada”- ingresa los datos que te soliciten: DNI del solicitante, datos del acta, correo o celular para códigos de verificación si aplica.

Confirmar los datos y descargar o imprimir la copia certificada que RENIEC emite en formato digital. El documento debe tener los elementos de validez: firma, sello o código QR para verificar su autenticidad.

¿Qué hacer si el acta no está digitalizada?

Si al verificar no localizas el acta en la base de datos de RENIEC, deberás:

Acudir al municipio o la municipalidad donde se registró originalmente el nacimiento, matrimonio o defunción y solicitar la copia certificada allí.

En algunos casos, el acta puede estar en formato físico o en registros locales y no haber sido transferida al RENIEC digital; en ese caso, el municipio debe tramitar su incorporación si corresponde.

Verificar si la municipalidad tiene un convenio con RENIEC para digitalizar los documentos.

Ventajas de usar el trámite online

Ahorro de tiempo: no tienes que trasladarte a una oficina RENIEC ni hacer cola.

Rapidez: una vez confirmado el acta y realizado el pago, la copia suele estar disponible casi de inmediato para descarga.