¿DNI electrónico 3.0 por primera vez? Este es el costo que deberás pagar para obtenerlo en octubre 2025

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha lanzado oficialmente el DNI Electrónico 3.0, una versión modernizada del documento nacional de identidad que incorpora tecnología de última generación. Este nuevo DNI no solo mantiene su función como identificador oficial de los ciudadanos peruanos, sino que además amplía sus capacidades digitales, permitiendo firmar documentos electrónicamente, realizar trámites online de forma segura y proteger mejor los datos personales.

Con una mayor seguridad, mejor diseño, y capacidad de integración digital, el DNIe 3.0 se convierte en una herramienta clave en el proceso de transformación digital del país. En un esfuerzo por incentivar su uso, el Reniec ha establecido precios promocionales hasta el 31 de diciembre de 2025, facilitando el acceso a este documento para millones de peruanos.

¿Qué es el DNI Electrónico 3.0?

El DNI Electrónico 3.0 es una versión actualizada del documento nacional de identidad, que incorpora un chip criptográfico que almacena datos personales, huellas digitales, firma electrónica y certificados digitales. Esto permite a los ciudadanos realizar gestiones electrónicas con mayor seguridad, reduciendo el uso de documentos físicos.

Entre sus principales ventajas están:

Posibilidad de firmar documentos digitalmente con validez legal.

Mayor protección de los datos personales.

Acceso seguro a servicios del Estado por internet.

Ahorro de tiempo en trámites presenciales.

¿Cómo sacar el DNIe 3.0 por primera vez?

Si es la primera vez que tramitas el DNI Electrónico 3.0, estos son los pasos a seguir:

Realiza el pago por derecho al trámite: Puedes hacerlo en el Banco de la Nación, agentes Multired o en la plataforma de pagos virtuales: www.pagalo.pe - Adultos (mayores de edad): S/ 30.00 | Menores de edad (niños): S/ 16.00

Agenda tu cita: Ingresa a la plataforma de citas del Reniec: https://www.reniec.gob.pe/ y selecciona una agencia autorizada para emitir el DNIe 3.0.

Acude a la oficina de Reniec seleccionada: Presenta el comprobante de pago y los documentos necesarios. Para menores, deben asistir acompañados de uno de sus padres o apoderado legal, portando el DNI correspondiente. Asimismo, se puede realizar este paso desde la app de BioFacial.

Toma de fotografía y datos biométrico: En la oficina, se capturarán tus huellas dactilares, firma digital y fotografía actualizada.

Espera la entrega de tu DNIe 3.0: La entrega suele tardar entre 10 a 15 días hábiles, aunque puede variar según la demanda en cada oficina.

¿Dónde se puede tramitar el DNI Electrónico 3.0?

El DNIe 3.0 puede tramitarse en las oficinas autorizadas del Reniec a nivel nacional, que cuenten con módulos de emisión electrónica. Es recomendable verificar en la web de Reniec si tu agencia más cercana está habilitada para este tipo de trámite.

Aprovecha el precio promocional hasta fin de año

Este 2025, el Reniec busca que más peruanos accedan a la identidad digital. Por ello, hasta el 31 de diciembre, el costo para sacar por primera vez el DNIe 3.0 se mantiene en: