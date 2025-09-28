- Hoy:
¿Cómo saber si mi DNI ya está listo para retirar? Esta es la GUÍA rápida que debes seguir
El Reniec ofrece la oportunidad a los ciudadanos de poder consultar el estado de su trámite de DNI sin la necesidad de salir de casa.
El Documento Nacional de Identidad (DNI) es el principal medio de identificación de los ciudadanos peruanos. Es indispensable para realizar trámites bancarios, viajar dentro del país, votar en elecciones, acceder a servicios del Estado y más. Por ello, cuando se tramita una renovación, duplicado o actualización de datos en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), es fundamental saber cuándo y dónde se puede recoger el nuevo DNI.
Muchas personas no saben que pueden hacer seguimiento en línea al estado de su trámite, evitando así acudir innecesariamente a las oficinas de RENIEC. Afortunadamente, la institución cuenta con un sistema digital que permite consultar si el DNI ya está listo para ser retirado. Este servicio está disponible para trámites realizados en línea, en oficinas presenciales, centros MAC o en campañas itinerantes.
¿Cómo saber si tu DNI ya está listo para recoger?
RENIEC pone a disposición de los ciudadanos una plataforma gratuita de consulta del estado del trámite del DNI, tanto para adultos como para menores de edad.
Paso a paso para consultar el estado del trámite de tu DNI
- Ingresa al portal oficial de RENIEC:
- Ve al siguiente enlace: https://www.reniec.gob.pe/portal/masServiciosLinea.htm
- Haz clic en la opción "Consulta el estado del trámite del DNI": Puedes encontrarla en la sección de "Servicios en línea" o buscar directamente esta página: https://apps.reniec.gob.pe/EstadoTramiteDni/
- Ingresa el número de tu DNI:
- En el formulario de consulta, digita tu número de DNI completo.Marca el recaptcha ("No soy un robot") para continuar.
- Haz clic en "Consultar"
- El sistema mostrará automáticamente el estado actual de tu trámite.
- Podrás ver si el DNI ya fue procesado, si está listo para recoger o si aún sigue en producción.
- Verifica la oficina de recojo:
- La página también te indicará en qué oficina debes recogerlo y si necesitas cita previa para hacerlo.
¿Qué significan los estados del trámite?
- "DNI listo para recoger": El documento ya está disponible en la oficina donde lo solicitaste. Puedes acudir en el horario indicado, con tu recibo de pago y documento anterior (si aplica).
- "En proceso de impresión": El trámite aún se encuentra en producción. Debes esperar unos días más.
- "Rechazado" o "Observado": Puede haber algún inconveniente. En ese caso, debes comunicarte con RENIEC o acudir a una oficina.
¿Qué necesitas para recoger tu DNI?
Una vez que verifiques que el DNI ya está listo, debes acercarte con lo siguiente:
- Comprobante de pago (si es un duplicado o renovación).
- Documento anterior (si corresponde).
- Cita previa, en caso la oficina la solicite (especialmente en Lima y zonas urbanas).
- En el caso de menores de edad, debe asistir el menor con su apoderado y el DNI del adulto.
Tiempo estimado de entrega del DNI
- DNI azul (adultos): Aproximadamente 10 a 15 días hábiles.
- DNI amarillo (niños): Hasta 30 días dependiendo del lugar.
- Duplicado vía web o app DNI BioFacial: En 2 a 5 días, si se recogió en una agencia rápida o fue digital.
- El tiempo exacto puede variar según la oficina elegida, la región y la demanda del momento.
