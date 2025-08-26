Municipalidad de Comas alegra a vecinos con esta obra considerada la más segura: cuenta con diversas áreas

Comas sigue aumentando sus proyectos en mejora de la ciudadanía y esta vez la municipalidad, a cargo del alcalde Ulises Villegas, inauguró el nuevo Parque Las Gardenias en la Urb. Santa Luzmila. La culminación de este proyecto generó gran alegría entre los vecinos, quienes podrán gozar del espacio recreativo, que incluso cuenta con el skatepark más grande de Lima Norte.

Tras las intervenciones realizadas por las autoridades, este espacio dejó de estar abandonado por años, y ahora cuenta con renovados 17 mil metros cuadrados de extensión, en los que se construyeron áreas verdes, juegos para niños, canchas multideportivas y zona exclusiva para las mascotas.

Parque Las Gardenias se renueva y beneficia a los vecinos de Comas

Mediante las redes sociales de la Municipalidad de Comas, se informó a la población sobre su inauguración que se llevó a cabo este último fin de semana. Esta ceremonia se dio entre comentarios positivos por parte de los vecinos, incluso el alcalde comentó: "Trabajando con corazón, haciendo un nuevo Comas".

Entre las intervenciones en este renovado Parque Las Gardenias se incluyen áreas recreativas para todas las edades, desde los más pequeños hasta grandes. Mientras que los jóvenes podrán practicar deporte en las canchas y el skatepark, que llevaba 20 años esperando para su ejecución, eso no es todo, ya que cuenta con zona pet.

Este nuevo parque tiene una extensión de 17 mil m² y es uno de los más seguros.

Se destaca que este parque es considerado uno de los seguros, debido a la gran iluminación LED instalada, además, cuenta con la presencia de serenazgo 24/7 y equipos de paramédicos ante cualquier emergencia. Estos servicios sin duda son muy beneficiosos para la población que asiste al renovado lugar.

Por otro lado, si quieres visitar este nuevo espacio en el distrito de Comas, es importante precisar que esta obra está ubicado con la zonal 7, en el cruce de las Av. Guillermo de la Fuente y Francisco Olazabal, al costado del hospital Marino Molina. Recuerda que conservar esta obra es trabajo de todos.