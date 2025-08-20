Vecinos de Comas celebran importante noticia | Municipio renovó espacio público a favor de los ciudadanos

La Municipalidad de Comas anunció que renovó un importante espacio público. Este novedoso espacio fue inaugurado el sábado 16 de agosto y cuenta con diferentes áreas que benefician de manera directa a los ciudadanos de la zona, además, los espacios son totalmente gratuitos.

De acuerdo a la información brindada en las redes sociales del municipio de Lima Norte, la zona que está frente a la Municipalidad de Comas cuenta con iluminación led para brindar mayor seguridad a los vecinos de la zona. Además, los menores podrán disfrutar del área de juegos.

Municipalidad de Comas renovó espacio público a favor de los ciudadanos

La plaza de armas de Comas también cuenta con una zona de gimnasio, ya que tiene una pista atlética y máquinas para que los jóvenes o adultos puedan ejercitarse al aire libre. Según dieron a conocer, el espacio contará con personal de seguridad las 24 horas.

La noticia fue bien recibida por la población que vive en Comas, porque aseguraban que este espacio se encontraba en total abandono y no era un lugar digno para que los vecinos de la zona puedan recrear o visitar. La iniciativa de la remodelación fue impulsada por el alcalde Ulises Villegas.

"Vaya por fin que buenísimo", "Es una iniciativa hermosa", "Muy bonito", "La Plaza de Armas quedó muy bonita", "Felicitaciones incentivando el deporte", "Ojalá que todos los vecinos y niños cuiden este espacio", son algunos mensajes que acompañan el post publicado en el Facebook de la Municipalidad de Comas.