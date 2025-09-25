- Hoy:
Municipalidad de Comas logró recuperar espacio público tras invasión de ciudadanos
Los vecinos de Comas recibieron una excelente noticia, ya que el municipio anunció que ha recuperado un importante espacio público.
Mediante sus redes sociales, la Municipalidad de Comas dio a conocer que logró recuperar un espacio público que fue invadido por ciudadanos. Esta noticia generó una gran alegría entre los vecinos de la zona, quienes podrán disfrutar de este espacio.
Municipalidad de Comas recuperó espacio público
Según dio a conocer el municipio liderado por Ulises Villegas, un grupo de ciudadanos había ocupado ilegalmente este espacio que era un pasaje en la parte alta de PJ. La Libertad. En las imágenes compartidas, se puede ver a los trabajadores realizando el desalojo.
Así se realizó el desalojo de la Municipalidad de Comas.
De acuerdo a la información brindada por el equipo del distrito, las personas que estaban ocupando este espacio fueron notificadas por la Municipalidad de Comas para que el retiro sea voluntario; sin embargo, hicieron caso omiso a la solicitud.
"Este espacio estaba siendo opado como un almacén clandestino, ya que se puede ver diversos productos reciclables. Ya hay una orden judicial, por eso, se procedió con el desalojo", comentó el periodista a cargo de la transmisión en vivo que realizó el municipio.
El desalojó se realizó en compañía del personal de serenazgo y limpieza. La medida fue muy bien recibida por los vecinos de la zona, ya que muchos de ellos, se quejaban de la acumulación de desperdicios.
