Municipalidad de Chorrillos anuncia buena noticia: lanza convocatoria laboral este 24 de septiembre

Si estás buscando empleo, no te puedes perder la convocatoria laboral que ha lanzado la Municipalidad de Chorrillos. Mediante sus redes sociales se brindó más detalles respecto a esta feria que se realizará el 24 de septiembre en Alameda San Genaro – Calle 13, en el horario de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

La Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo de la entidad edil extiende la invitación a los vecinos para que participen en la Convocatoria Laboral setiembre 2025. De acuerdo a la información mencionada, se ofrecen 220 puestos laborales disponibles en más de 20 empresas reconocidas.

Convocatoria laboral ofrece 220 puestos para reconocidas empresas. | Imagen: Municipalidad de Chorrillos

Puestos disponibles en la convocatoria laboral

Conoce algunos de los puestos que ofrecen en esta convocatoria, que contará con la presencia de reconocidas empresas como: Promart Homecenter, BG BPO, Costagas Ultra, Sentrix, Perzona Global, Grupo Altamira, Killa, Parque del Recuerdo, Kumara, La Ballena, Buro Group, I.SEG y GSI.

Analista de contabilidad

Operario de limpieza y producción

Lavador de envases (jabas)

Digitador

Capacitador

Call center

Agentes de seguridad y vigilancia

Auxiliar de combustible

Conductores A2B y A3B

Supervisor

Reclutador

Asesor de ventas y crédito

Vendedores

¿Cuándo y dónde será la convocatoria laboral?

La Municipalidad de Chorrillos informó que la convocatoria laboral se realizará el miércoles 24 de septiembre, en el horario de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. en la Alameda San Genaro – Calle 13, referencia al frente al mercado San José

Por otro lado, se precisó que los postulantes deberán llevar su CV impreso. Si estás interesado en participar de esta convocatoria laboral, te recomendamos acudir con anticipación al lugar citado y con el requisito ya mencionado.