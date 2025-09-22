Municipalidad de Chorrillos anuncia buena noticia: lanza convocatoria laboral este 24 de septiembre

0
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura
¡Esta es tu oportunidad! La institución edil anuncia a sus vecinos una nueva convocatoria laboral para este miércoles 24 de septiembre en la Alameda San Genaro.

Angie De La Cruz
Vecinos podrán postular a la convocatoria laboral este 24 de septiembre en la Alameda San Genaro.
Si estás buscando empleo, no te puedes perder la convocatoria laboral que ha lanzado la Municipalidad de Chorrillos. Mediante sus redes sociales se brindó más detalles respecto a esta feria que se realizará el 24 de septiembre en Alameda San Genaro – Calle 13, en el horario de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

La Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo de la entidad edil extiende la invitación a los vecinos para que participen en la Convocatoria Laboral setiembre 2025. De acuerdo a la información mencionada, se ofrecen 220 puestos laborales disponibles en más de 20 empresas reconocidas.

Municipalidad de Chorrillos

Convocatoria laboral ofrece 220 puestos para reconocidas empresas. | Imagen: Municipalidad de Chorrillos

Puestos disponibles en la convocatoria laboral

Conoce algunos de los puestos que ofrecen en esta convocatoria, que contará con la presencia de reconocidas empresas como: Promart Homecenter, BG BPO, Costagas Ultra, Sentrix, Perzona Global, Grupo Altamira, Killa, Parque del Recuerdo, Kumara, La Ballena, Buro Group, I.SEG y GSI.

  • Analista de contabilidad
  • Operario de limpieza y producción
  • Lavador de envases (jabas)
  • Digitador
  • Capacitador
  • Call center
  • Agentes de seguridad y vigilancia
  • Auxiliar de combustible
  • Conductores A2B y A3B
  • Supervisor
  • Reclutador
  • Asesor de ventas y crédito
  • Vendedores

¿Cuándo y dónde será la convocatoria laboral?

La Municipalidad de Chorrillos informó que la convocatoria laboral se realizará el miércoles 24 de septiembre, en el horario de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. en la Alameda San Genaro – Calle 13, referencia al frente al mercado San José

Por otro lado, se precisó que los postulantes deberán llevar su CV impreso. Si estás interesado en participar de esta convocatoria laboral, te recomendamos acudir con anticipación al lugar citado y con el requisito ya mencionado.

