Convocatoria de trabajo para Triathlon este 17 de octubre: revisa las vacantes, horario y lugar

Si estás en busca de un trabajo o una nueva experiencia laboral, te contamos que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informó que la empresa de artículos deportivos en Perú, Triathlon, requiere personal. La convocatoria será este viernes 17 de octubre en Jesús María, en un horario de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Las vacantes que se ofrecen son para los puestos de operarias(os) de almacén en tienda y vendedoras(es). Entre los requisitos se menciona que los postulantes deben contar con secundaria completa, por lo que personas que no cuentan aún con un grado de educación superior pueden postular.

Postula a Triathlon: convocatoria laboral en Lima

Este viernes 17 de octubre, se realizará la CHAMBATÓN, una feria que ofrece 50 vacantes disponibles para trabajar en Triathlon. La ubicación es Av. Salaverry 655, Jesús María, en un horario de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., no te olvides llevar tu Curriculum Vitae y Documento de Identidad.

Operarias(os) de almacén en tienda

Secundaria completa

Mínimo 6 meses de experiencia en el puesto

Disponibilidad para trabajar full time

Vendedoras(es)

Secundaria completa

Mínimo 6 meses de experiencia en el puesto

Disponibilidad para trabajar full time y en horarios rotativos

¿Dónde ver otras convocatorias de trabajo del Ministerio de Trabajo?

Te compartimos las plataformas y páginas oficiales donde puedes ver las convocatorias de trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) del Perú:

Sistema de Convocatorias CAS del MTPE: es la plataforma oficial con concursos bajo el régimen CAS (Contratación Administrativa de Servicios), donde podrás encontrar convocatorias y bases

"Trabaja con nosotros" del MTPE: en la sección del sitio del ministerio, donde publican convocatorias por CAS, concursos de méritos, prácticas, etc.

Portal Empleos Perú (MTPE): Plataforma centralizada del gobierno para ver vacantes en el Estado y postular.

Bolsa de Trabajo del MTPE: Servicio para que los interesados se inscriban como buscadores de empleo y reciban información de vacantes oficiales.

Servicio de Difusión de Ofertas Laborales (SERVIR): No es exclusivamente del MTPE, pero concentra convocatorias del sector público en general.