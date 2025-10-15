0

Convocatoria de trabajo para Triathlon este 17 de octubre: revisa las vacantes, horario y lugar

El Ministerio de Trabajo brindó más detalles sobre esta convocatoria laboral para la empresa Triathlon. Se requieren puestos solo con secundaria completa.

Angie De La Cruz
El Ministerio de Trabajo brindó más detalles sobre esta convocatoria de trabajo para Triathlon.
El Ministerio de Trabajo brindó más detalles sobre esta convocatoria de trabajo para Triathlon. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

Si estás en busca de un trabajo o una nueva experiencia laboral, te contamos que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informó que la empresa de artículos deportivos en Perú, Triathlon, requiere personal. La convocatoria será este viernes 17 de octubre en Jesús María, en un horario de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Accede al portal oficial de cada AFP y conoce dónde tendrás que registrar tu solicitud de hasta S/ 21.400.

PUEDES VER: Solicitud de retiro de AFP 2025: LINKS oficiales de Habitat, Integra, Prima y Profuturo

Las vacantes que se ofrecen son para los puestos de operarias(os) de almacén en tienda y vendedoras(es). Entre los requisitos se menciona que los postulantes deben contar con secundaria completa, por lo que personas que no cuentan aún con un grado de educación superior pueden postular.

Postula a Triathlon: convocatoria laboral en Lima

Este viernes 17 de octubre, se realizará la CHAMBATÓN, una feria que ofrece 50 vacantes disponibles para trabajar en Triathlon. La ubicación es Av. Salaverry 655, Jesús María, en un horario de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., no te olvides llevar tu Curriculum Vitae y Documento de Identidad.

  • Operarias(os) de almacén en tienda
  • Secundaria completa
  • Mínimo 6 meses de experiencia en el puesto
  • Disponibilidad para trabajar full time
  • Vendedoras(es)
  • Secundaria completa
  • Mínimo 6 meses de experiencia en el puesto
  • Disponibilidad para trabajar full time y en horarios rotativos
Triathlon

Triathlon requiere 50 nuevos trabajadores para diversos puestos.

¿Dónde ver otras convocatorias de trabajo del Ministerio de Trabajo?

Te compartimos las plataformas y páginas oficiales donde puedes ver las convocatorias de trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) del Perú:

  • Sistema de Convocatorias CAS del MTPE: es la plataforma oficial con concursos bajo el régimen CAS (Contratación Administrativa de Servicios), donde podrás encontrar convocatorias y bases
  • "Trabaja con nosotros" del MTPE: en la sección del sitio del ministerio, donde publican convocatorias por CAS, concursos de méritos, prácticas, etc.
  • Portal Empleos Perú (MTPE): Plataforma centralizada del gobierno para ver vacantes en el Estado y postular.
  • Bolsa de Trabajo del MTPE: Servicio para que los interesados se inscriban como buscadores de empleo y reciban información de vacantes oficiales.
  • Servicio de Difusión de Ofertas Laborales (SERVIR): No es exclusivamente del MTPE, pero concentra convocatorias del sector público en general.
  • Sitio web institucional del MTPE: sección "Buscar trabajo", aquí se reúne información sobre las convocatorias, orientaciones y servicios relacionados.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Se propone toque de queda en reunión entre el presidente y alcaldes de Lima: "Ejército a las calles"

  2. ¿Se suspendieron las clases escolares el 2 de octubre por paro de transportistas? Conoce qué indicó el Minedu

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano