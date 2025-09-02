Si tienes este documento, conseguirás trabajo más rápido en Perú: link oficial del Ministerio de Trabajo

Conseguir trabajo en el Perú se ha convertido en un reto que no muchos superan a la brevedad, sobre todo en el caso de los jóvenes que recién terminan sus estudios secundarios e ingresan a la PEA (Población Económicamente Activa). La búsqueda de un empleo suele ser engorrosa en muchas oportunidades, sobre todo cuando no se tiene en claro cuáles son los documentos básicos a presentar durante un proceso de selección.

¿Sabías que en Perú existe precisamente un documento que agiliza la contratación del personal y tenerlo a la mano será de mucha ayuda para todos los postulantes? Pues bien, se trata del CUL (Certificado Único Laboral), un escrito que se puede solicitar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el que se detallará puntos importantes que toda empresa formal solicita.

¿Qué es el CUL y para qué sirve?

El Certificado Único Laboral incluye los siguientes datos:

Información personal

Antecedentes policiales

Antecedentes judiciales

Antecedentes penales

Formación académica

Experiencia laboral

¿Para qué sirve? En este caso, el certificado ayudará a que el empleador tenga toda la información a la mano para agilizar tu proceso de selección. Es importante señalar que es justamente esta información la que resulta confusa para los postulantes, pues en algunas oportunidades, muchos de ellos optan por presentar los documentos de forma individual.

¿Cómo obtener el Certificado Único Laboral?

Gracias a la plataforma autorizada del Ministerio de Trabajo, todos los ciudadanos podrán acceder a este certificado de forma online. ¿Cómo se puede acceder? A continuación dejamos el paso a paso.

Ingresa a esta plataforma oficial y crea tu usuario y contraseeña.

Selecciona la opción de Certificado Único Laboral .

. Descarga el documento y ¡listo!, podrás presentarlo en cualquier empresa.

Requisitos para sacar el Certificado Único Laboral

¡Sí! Para obtener este documento es imprescindible cumplir ciertos requisitos. A continuación los presentamos: