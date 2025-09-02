Reniec ofrece increíble oferta en trámite de DNI electrónico para quienes lo obtengan hasta diciembre 2025

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha dado un paso firme en la modernización del sistema de identificación peruano al anunciar una oferta especial para el DNI electrónico 3.0. Con el propósito de expandir su adopción masiva y facilitar la transición al documento digital más seguro del país, se ha implementado una equiparación de tarifas con los DNI convencionales hasta el 31 de diciembre de 2025.

Esta medida no solo representa un ahorro para los ciudadanos, sino también una estrategia clara para promover la identidad digital, el voto electrónico y demás servicios digitales que requieren un alto nivel de seguridad y validación legal. A continuación, te dejamos los detalles clave sobre los nuevos costos.

Precios especiales del DNI electrónico 3.0

Reniec ha establecido una tarifa promocional para el DNI electrónico 3.0 que coincide con el costo de los DNI convencionales, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. Los precios diferenciados según el grupo etario son:

El DNI electrónico tendrá el mismo precio que el DNI amarillo y azul / FOTO: Reniec

Mayores de 17 años: S/ 30

Menores de edad (menores de 17 años): S/ 16

Esta tarifa reducida aplica para todos los trámites relacionados con el nuevo DNI electrónico 3.0: inscripción, renovación, duplicado o rectificación de datos. Además, cualquier pago realizado previamente por el DNI azul o amarillo antes del 27 de agosto de 2025 será reconocido y convalidado para tramitar el primer DNI electrónico 3.0 sin costo adicional.

¿Cuál es el objetivo de la campaña?

La reducción tarifaria está respaldada por la Resolución Jefatural N.º 000144‑2025/JNAC/RENIEC, publicada el 29 de agosto de 2025 en el diario oficial El Peruano. Esta normativa se enmarca dentro de la campaña nacional de masificación del DNI electrónico, que incluye trámites como inscripción, renovación, duplicado y rectificación, y estará vigente hasta finales de año.

Con esta iniciativa, Reniec busca:

Reducir obstáculos económicos para que más ciudadanos accedan al DNI electrónico.

Impulsar la incorporación del voto digital en las próximas elecciones.