- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Erick Noriega
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
¿Hay más feriados en septiembre después del pasado lunes 1? Esta es la última información del calendario oficial
Los ciudadanos en el Perú se preguntan si este mes de septiembre tendrá o no más días feriados oficializados para poder descansar.
Septiembre de 2025 es un mes que sorprende por su aparente calma en cuanto a feriados oficiales nacionales. A diferencia de julio y agosto, que traen consigo celebraciones, como las Fiestas Patrias y Santa Rosa de Lima, septiembre no contempla días de descanso con goce legal en todo el país. Esto puede facilitar la planificación laboral, académica y personal.
PUEDES VER: Calendario oficial de feriados 2025 en Perú: ¿cuál es el único día no laborable que queda en el año?
No obstante, aunque no hay feriados nacionales en septiembre, diversas regiones del Perú conmemoran fechas importantes mediante decretos regionales. Además, el Ministerio de Educación (Minedu) reconoce diversas efemérides cívico-escolares en el calendario del mes, que resaltan aspectos formativos aunque no impliquen descanso laboral.
Feriados nacionales en septiembre 2025
El calendario de feriados nacionales para el año 2025 no contempla ningún día feriado en septiembre. No hay fechas que generen descanso obligatorio y remunerado en todo el territorio peruano durante este mes.
Días no laborables a nivel regional en septiembre
Aunque no existen feriados nacionales, diferentes regiones han declarado días no laborables regionales, que aplican principalmente al sector público (y en algunos casos de forma opcional al privado):
- 1 de septiembre -Tacna: declarado día no laborable regional (conmemoración del centenario de la reincorporación de Tarata al Perú). Mediante la Ordenanza Regional N.º 012‑2025‑CR/GOB.REG.TACNA.
- 8 de septiembre - Apurímac (Abancay y provincias cercanas): día no laborable en honor a la festividad de Nuestra Señora de Cocharcas.
- 24 de septiembre - Piura: feriado regional (no laborable y con goce) en celebración de la Virgen de las Mercedes, según la Ley N.º 15618 de 1965.
- 27 de septiembre - Trujillo (provincia, región La Libertad): día no laborable regional por el Festival Internacional de la Primavera.
Otras efemérides cívico-escolares durante septiembre
El Ministerio de Educación (Minedu) incluye en su calendario cívico-escolar diversas efemérides que, aunque no constituyen feriados, son relevantes desde lo cultural y educativo:
- 1 de septiembre: Semana de la Educación Vial.
- 7 de septiembre: Día de los Derechos Cívicos de la Mujer.
- 8 de septiembre: Día Internacional de la Alfabetización.
- 23 de septiembre: Día de la Primavera y Día de la Aviación Nacional (Jorge Chávez).
- 24 de septiembre: Semana Nacional de los Derechos Humanos y Día del poeta José Gálvez Barrenechea.
- 27 de septiembre: Día Mundial del Turismo.
- 29 de septiembre: Día Mundial de los Mares.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00