¿Hay más feriados en septiembre después del pasado lunes 1? Esta es la última información del calendario oficial

Septiembre de 2025 es un mes que sorprende por su aparente calma en cuanto a feriados oficiales nacionales. A diferencia de julio y agosto, que traen consigo celebraciones, como las Fiestas Patrias y Santa Rosa de Lima, septiembre no contempla días de descanso con goce legal en todo el país. Esto puede facilitar la planificación laboral, académica y personal.

No obstante, aunque no hay feriados nacionales en septiembre, diversas regiones del Perú conmemoran fechas importantes mediante decretos regionales. Además, el Ministerio de Educación (Minedu) reconoce diversas efemérides cívico-escolares en el calendario del mes, que resaltan aspectos formativos aunque no impliquen descanso laboral.

Feriados nacionales en septiembre 2025

El calendario de feriados nacionales para el año 2025 no contempla ningún día feriado en septiembre. No hay fechas que generen descanso obligatorio y remunerado en todo el territorio peruano durante este mes.

Días no laborables a nivel regional en septiembre

Aunque no existen feriados nacionales, diferentes regiones han declarado días no laborables regionales, que aplican principalmente al sector público (y en algunos casos de forma opcional al privado):

1 de septiembre -Tacna: declarado día no laborable regional (conmemoración del centenario de la reincorporación de Tarata al Perú). Mediante la Ordenanza Regional N.º 012‑2025‑CR/GOB.REG.TACNA.

8 de septiembre - Apurímac (Abancay y provincias cercanas): día no laborable en honor a la festividad de Nuestra Señora de Cocharcas.

24 de septiembre - Piura: feriado regional (no laborable y con goce) en celebración de la Virgen de las Mercedes, según la Ley N.º 15618 de 1965.

27 de septiembre - Trujillo (provincia, región La Libertad): día no laborable regional por el Festival Internacional de la Primavera.

Otras efemérides cívico-escolares durante septiembre

El Ministerio de Educación (Minedu) incluye en su calendario cívico-escolar diversas efemérides que, aunque no constituyen feriados, son relevantes desde lo cultural y educativo: