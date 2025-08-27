Septiembre 2025 sí tendrá feriados: esta es la nueva fecha declarada oficialmente en el Perú

En el marco del centenario de la Reincorporación de la Provincia de Tarata al Perú, el Gobierno Regional de Tacna ha declarado el lunes 1 de septiembre de 2025 como feriado regional no laborable y compensable. Esta medida busca honrar un hito histórico de gran relevancia para la identidad tacneña: el restablecimiento del territorio de Tarata al Estado peruano.

Aunque no forma parte del calendario nacional de feriados, esta jornada adquiere especial significación para la población de Tacna, pues permite a los servidores públicos del sector regional participar activamente en actividades protocolares, culturales y educativas vinculadas a esta conmemoración histórica.

Este feriado, de carácter excepcional y temporal, exige a los trabajadores recuperar las horas no laboradas, garantizando al mismo tiempo la continuidad de los servicios esenciales. A continuación, te contamos todos los detalles clave sobre esta medida.

¿Por qué es feriado este 1 de septiembre?

La fecha conmemora el Centenario de la Reincorporación de la Provincia de Tarata al Perú, ocurrido el 1 de septiembre de 1925. Esta efeméride representa un momento de fortalecimiento de la identidad regional en Tacna, rescatando la memoria histórica.

¿Este feriado será obligatorio?

La declaratoria se formalizó mediante la Ordenanza Regional N.º 012‑2025‑CR/GOB.REG.TACNA, promulgada el 18 de junio de 2025 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de julio del mismo año. El feriado aplica obligatoriamente para los trabajadores del sector público regional en el departamento de Tacna, quienes no laborarán ese día.

Para el sector privado, el feriado es opcional, sujeto a acuerdo entre empleador y trabajador. Sin un acuerdo, el empleador decide si lo concede o no.

¿Quiénes descansan y quiénes no?

Trabajadores del sector público (Tacna): Es obligatorio, según ordenanza regional

Sector privado (Tacna): Es opcional. Depende de acuerdo entre empleador y trabajador

Trabajadores fuera de Tacna: No será obligatorio. El horario laboral será normal en otras regiones

¿El feriado es vigente solo por 2025?

La ordenanza tiene carácter excepcional, aplicándose solo para el año 2025 como parte del centenario referido. Para repetirla en años posteriores, se deberá emitir una nueva normativa regional. Esta política de feriado regional refleja el interés del Gobierno Regional de Tacna por promover la memoria histórica y la participación ciudadana en fechas clave para la colectividad.