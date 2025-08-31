- Hoy:
- Partidos de hoy
- Boca Juniors vs Aldosivi
- Barcelona vs Rayo
- Colo Colo vs U de Chile
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Frases motivadoras para iniciar septiembre 2025 y mensajes para decretar las metas de este mes
Septiembre inicia pronto, por lo que te compartimos las mejores frases inspiradoras y llenas de vibras positivas para comenzar este nuevo mes con buena actitud.
En un abrir y cerrar de ojos ya nos encontramos en el noveno mes del año 2025, y le damos paso a septiembre, que llega con más oportunidades para reinventarnos, plantearnos nuevos sueños, pero sobre todo, con 30 días para ser felices. No desaproveches esta ocasión de compartir frases inspiradoras y mensajes para decretar las metas, pensados para motivar, afirmar y atraer lo que deseas:
PUEDES VER: ¿Ibai Llanos es hincha de Universitario? Streamer sorprende con publicación que emociona a 'cremas'
Recuerda que este mes de septiembre llega para recordarnos que siempre es posible empezar de nuevo, que cada día es un regalo y que los sueños aún están esperando ser alcanzados. Dejemos atrás lo que no suma, agradezcamos lo que ya pasó y abramos el corazón a lo que viene.
Frases motivadoras para comenzar el mes de septiembre
- Septiembre es una nueva oportunidad para empezar con más fuerza.
- Lo mejor del año aún está por venir, aprovecha este mes para avanzar.
- Cada día de septiembre es un nuevo capítulo para escribir tu historia.
- Que este mes sea el inicio de tus mayores logros.
- Empieza septiembre con ilusión y disciplina, el éxito llegará.
- La constancia que siembres hoy será la cosecha de mañana.
- Septiembre trae consigo el aire de los nuevos comienzos.
- Cree en ti mismo, este mes puede ser tu gran transformación.
- Lo que parece imposible hoy, será tu orgullo mañana.
- El esfuerzo de cada día construye tu mejor versión.
- Septiembre es un recordatorio de que siempre se puede renacer.
- Haz de este mes un tiempo de crecimiento y esperanza.
- Nunca es tarde para empezar de nuevo, septiembre es prueba de ello.
- Con actitud positiva, septiembre será un mes inolvidable.
- Los pequeños pasos que des hoy marcarán grandes diferencias mañana.
- Que septiembre te inspire a luchar por tus sueños.
- La disciplina es el puente entre septiembre y tus metas.
- Este mes es perfecto para convertir los planes en realidades.
- Que tus acciones hablen más fuerte que tus excusas.
- Cada día es una oportunidad para dar lo mejor de ti.
- En septiembre, recuerda que todo esfuerzo tiene recompensa.
- Empieza este mes con gratitud y terminará con satisfacción.
- Siembra trabajo, cosecha éxito.
- Este mes es tu lienzo, pinta en él tus mejores sueños.
- No cuentes los días, haz que cada día cuente.
- Confía en el proceso, septiembre es parte de tu camino.
- Haz que tu presente sea tan fuerte que inspire tu futuro.
- Cada reto de septiembre será un escalón hacia tus metas.
- La clave del éxito es empezar, y septiembre es el momento.
- La motivación abre la puerta, la disciplina te mantiene dentro.
- Septiembre es un mes para levantarse con más fuerza.
- Nunca subestimes lo que puedes lograr en 30 días.
- La perseverancia convierte sueños en logros.
- Empieza con confianza, termina con éxito.
- La actitud positiva hace que cada día valga la pena.
- No esperes el momento perfecto, haz de septiembre el momento.
- Cada logro comienza con la decisión de intentarlo.
- Que este mes te encuentre luchando y venciendo.
- La vida se construye con pasos firmes, empieza en septiembre.
- Un nuevo mes es una nueva oportunidad para brillar.
- La constancia en septiembre abrirá puertas en diciembre.
- Si confías en ti, septiembre será un gran inicio.
- La disciplina transforma deseos en resultados.
- Haz que septiembre sea tu punto de partida.
- Cada esfuerzo en este mes suma a tu destino.
- Los sueños no tienen fecha de vencimiento, sigue en septiembre.
- Con mentalidad positiva, septiembre será un triunfo.
- Sé valiente, septiembre premia a quienes se arriesgan.
- La diferencia está en lo que haces hoy, no en lo que sueñas.
- Que septiembre te recuerde que lo mejor siempre está por venir.
Dale la bienvenida a septiembre 2025: frases cortas y bonitas
- Bienvenido septiembre, que vengas lleno de luz y esperanza.
- Septiembre 2025, sorpréndeme con bendiciones.
- Nuevo mes, nuevas metas, nuevas sonrisas.
- Que septiembre sea un mes de logros y alegrías.
- Empieza septiembre con fe y terminará con éxito.
- Septiembre es un lienzo en blanco, píntalo con amor.
- Bienvenido septiembre, haz brillar cada día.
- Que este mes traiga paz al corazón y claridad a la mente.
- Septiembre es sinónimo de nuevos comienzos.
- Que cada día de este mes te acerque a tus sueños.
- Bienvenido septiembre, mes de cambios y esperanzas.
- La magia de septiembre está en aprovechar sus días.
- Sonríe, septiembre recién comienza.
- Que la gratitud guíe tus pasos este mes.
- Bienvenido septiembre 2025, trae contigo abundancia.
- Cada inicio de mes es un regalo, septiembre no es la excepción.
- Que la energía de septiembre renueve tu espíritu.
- Un mes más para crecer, aprender y avanzar.
- Septiembre llega para recordarnos que todo renace.
- Bienvenido mes de oportunidades y retos nuevos.
- Que septiembre sea el capítulo más bonito de tu historia.
- Empieza septiembre con ilusión y confianza.
- La vida florece en cada nuevo mes, hazlo especial.
- Bienvenido septiembre, trae contigo esperanza infinita.
- Que la bondad y la alegría marquen tus días de septiembre.
- Septiembre, mes perfecto para empezar a brillar.
- Que este mes sea la puerta a grandes logros.
- Bienvenido septiembre, mes de fe y renovaciones.
- Cada día de septiembre es una nueva oportunidad.
- Que septiembre 2025 sea un mes inolvidable y lleno de amor.
Mensajes para decretar las metas del mes de septiembre
- Este mes alcanzo cada meta que me propongo.
- Septiembre me abre caminos de abundancia y crecimiento.
- Mis acciones de hoy me acercan al éxito que deseo.
- Decretado: septiembre será un mes de logros.
- La disciplina y la constancia me guían hacia mis objetivos.
- Todo lo que siembro en septiembre dará frutos.
- Me permito crecer y avanzar con firmeza este mes.
- Septiembre me brinda la oportunidad de empezar de nuevo.
- Confío en mí y en el proceso que vivo.
- Las puertas correctas se abren para mí en septiembre.
- Dejo atrás lo que me frena y avanzo hacia mis sueños.
- Mi mente está enfocada en alcanzar mis metas.
- Septiembre me llena de motivación y claridad.
- Cada día de este mes doy un paso hacia mis objetivos.
- Soy capaz de lograr todo lo que me propongo.
- Decretado: la energía de septiembre me impulsa al éxito.
- Mis sueños son posibles y septiembre es mi momento.
- La gratitud abre las puertas de mis logros este mes.
- Septiembre me encuentra fuerte, enfocado y decidido.
- Me esfuerzo hoy para disfrutar los frutos mañana.
- Todo lo que deseo lo trabajo con pasión en septiembre.
- El universo conspira a favor de mis metas este mes.
- Soy constante y eso me acerca a mis logros.
- Decretado: septiembre será un mes de abundancia.
- Mi determinación es más grande que cualquier obstáculo.
- Septiembre me brinda oportunidades que sé aprovechar.
- Creo en mi capacidad para lograr lo que quiero.
- Cada día de septiembre trabajo por mi mejor versión.
- Estoy preparado para recibir lo que merezco.
- Decretado: septiembre 2025 será un mes lleno de éxitos.
Frases para agradecer al mes de agosto 2025
- Gracias agosto 2025 por las lecciones y momentos vividos.
- Agosto me regaló aprendizajes que llevaré siempre conmigo.
- Cierro agosto con gratitud por cada experiencia recibida.
- Gracias por los retos que me hicieron más fuerte.
- Agosto fue un mes de crecimiento y evolución personal.
- Agradezco a agosto por las bendiciones que llegaron a mi vida.
- Cada día de agosto me dejó un motivo para sonreír.
- Gracias por las oportunidades que supiste traerme.
- Agosto me enseñó a valorar lo simple y lo esencial.
- Agradezco por cada persona y momento especial que viví.
- Agosto fue un capítulo lleno de aprendizajes valiosos.
- Gracias por mostrarme que todo cambio trae crecimiento.
- Agosto me regaló fuerza para seguir construyendo mis sueños.
- Agradezco las pequeñas alegrías que hicieron grande este mes.
- Gracias por los logros alcanzados y los pasos dados.
- Agosto me permitió cerrar ciclos con gratitud y paz.
- Cada instante de agosto fue un regalo para mi vida.
- Agradezco por el camino recorrido y lo que me dejó.
- Gracias agosto por recordarme que siempre hay motivos para agradecer.
- Despido agosto 2025 con gratitud y el corazón lleno de esperanza.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00