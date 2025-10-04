Banco de la Nación confirma cronograma de pagos ONP 19990 en octubre 2025: esta es la fecha de inicio

El sistema de pensiones administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) es uno de los pilares del sistema de protección social en el Perú. A través de este sistema, el Estado garantiza que las personas que han cumplido los requisitos de contribución, durante un número mínimo de años, puedan recibir un monto mensual vitalicio que les permita mantener un nivel básico de dignidad durante su retiro laboral.

Este sistema se rige principalmente por el Decreto Ley N.° 19990, que es el régimen general de pensiones de la ONP, aunque existen otros regímenes especiales que también son administrados por la misma institución, como el Decreto Ley N.° 18846, el Decreto Ley N.° 20530, la Ley 30003 (pensionistas pesqueros), la Ley 26790 (seguro complementario de trabajo de riesgo), pensiones por encargo, y otros convenios internacionales.

Pago de pensiones de ONP llegará este 7 de octubre / FOTO: Andina

Cada mes, la ONP programa un cronograma de pagos para que los pensionistas sepan en qué fecha pueden cobrar sus pensiones, ya sea mediante abono en cuenta bancaria o mediante pago a domicilio, para quienes no pueden trasladarse por razones de salud, edad u otra condición. Este cronograma se organiza según la inicial del apellido paterno (para el régimen general), o mediante fechas fijas para los otros regímenes especiales. Para el mes de octubre de 2025, la ONP ya ha oficializado el cronograma de pagos. Conócelo AQUÍ.

Cronograma de pago de pensiones ONP - octubre de 2025

El pago de las pensiones ONP se inicia el martes 7 de octubre de 2025 para los pensionistas del régimen general (Decreto Ley N.° 19990). A partir de esa fecha, los pensionistas pueden cobrar mediante abono en cuentas bancarias u otras modalidades autorizadas (agencias bancarias del Banco de la Nación, cajeros automáticos, agentes bancarios).

Para quienes reciban pensiones bajo regímenes especiales (DL 18846, DL 20530, pensiones por encargo, Ley 30003, Ley 26790, convenios internacionales), hay fechas específicas que difieren del régimen general. A continuación, el cronograma completo dividido por régimen:

Régimen general - Decreto Ley N.° 19990 (pensiones ordinarias de la ONP)

A - C Martes 7 de octubre de 2025

D - L Jueves 9 de octubre de 2025

M - Q Viernes 10 de octubre de 2025

R - Z Lunes 13 de octubre de 2025

Además, en este régimen:

Para convenios internacionales (pensiones de personas que viven en el extranjero u otro tipo de acuerdos), el pago por abono se realiza el miércoles 15 de octubre. El pago a domicilio (para quienes no puedan ir a una agencia) se realizará entre el 15 y el 24 de octubre de 2025.

Regímenes especiales y pensiones por encargo

Para otros regímenes administrados por la ONP, el cronograma es como sigue:

Decreto Ley N.° 18846: Martes 14 de octubre de 2025

Pago a domicilio: Del 17 al 24 de octubre de 2025

Decreto Ley N.° 20530 / pensiones por encargo: Martes 14 de octubre de 2025

Pago a domicilio: Del 17 al 24 de octubre de 2025

Ley N.° 30003 (pensionistas pesqueros): Martes 14 de octubre de 2025

Pago a domicilio: Del 17 al 24 de octubre de 2025

Ley N.° 26790 (seguro complementario de trabajo de riesgo): Martes 14 de octubre de 2025

Pago a domicilio: Del 17 al 24 de octubre de 2025

El cronograma publicado ya contempla más de 769,000 pensionistas beneficiarios del régimen general de la ONP para octubre 2025. La modalidad del abono bancario se efectúa en entidades como el Banco de la Nación y también en bancos como BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif.

Para quienes reciben pensiones por encargo, convenios internacionales u otros regímenes, es importante revisar que sus datos estén actualizados para recibir oportunamente el abono o el pago a domicilio.

En caso de no encontrarse el pensionista en la dirección para el pago domiciliario, la ONP contempla repagos dentro del periodo del 17 al 24 de octubre para intentar nuevamente la entrega.