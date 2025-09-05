Día Mundial del Hermano: las mejores frases e imágenes para dedicar hoy, viernes 5 de septiembre

Cada 5 de septiembre se conmemora en el mundo el Día Mundial del Hermano, un día cargado de afecto que trasciende el vínculo sanguíneo. Esta fecha fue elegida en memoria de la Madre Teresa de Calcuta, quien falleció un 5 de septiembre de 1997. La elección busca honrar su legado de amor, fraternidad y compasión, valores que también destacan en las relaciones fraternales humanas, sean de sangre o de corazón.

Celebrar este día no solo nos invita a detenernos para recordar la importancia de quienes compartieron nuestra infancia, también nos anima a valorar esa compañía incondicional en cada etapa de la vida. Es una oportunidad ideal para enviar mensajes llenos de cariño, humor, gratitud y reflexión a nuestros hermanos y hermanas.

Este 5 de septiembre se festeja el Día del Hermano en todo el mundo / FOTO: Pinterest

Frases cortas y emotivas por el Día del Hermano

"Tener un hermano es tener un tesoro para toda la vida."

"Un hermano es el mejor amigo que la vida te regala."

"No importa la distancia, los hermanos siempre están cerca del corazón."

"Eres mi hermano, mi reflejo y mi fortaleza."

"Un hermano es ese abrazo que nunca se olvida."

Mensajes de amor fraternal

"El amor de un hermano es un lazo eterno que nada rompe."

"Un hermano es el guardián de tus secretos y el refugio de tu alma."

"Amar a un hermano es amar una parte de uno mismo."

"En cada momento difícil, el amor de un hermano ilumina el camino."

Frases divertidas para enviar vía redes sociales

"Tener un hermano es como tener a tu mejor amigo… y a tu peor crítico."

"Los hermanos: peleamos cinco minutos y reímos juntos toda la vida."

"Ser hermano es fastidiarse, pero no poder vivir separados."

"Un hermano te hace enojar, pero también es quien más te hace reír."

Frases universales

"Un hermano es ese amigo que la vida te regala para siempre."

"Hermanos: compañeros de vida, a veces enemigos, siempre amigos."

"Los hermanos son como las estrellas, aunque no siempre los veas, sabes que están ahí."

"No necesito superhéroes cuando tengo un hermano como tú."

Mensajes de gratitud y reconocimiento