Carlos Zambrano manda a callar a sus críticos con demoledora respuesta: "Cualquier estúpido..."

Carlos Zambrano es uno de los futbolistas referentes de Alianza Lima, pero sus recientes actuaciones vistiendo la camiseta blanquiazul han sido tomadas como altamente negativas por los mismos hinchas debido a cómo afectó al resultado final del partido. Ante esto, el defensor no se escondió y señaló que las críticas siempre van a estar, pero esto no le afecta a él.

En conversaciones con el programa 'Hazme el aguante', Carlos Zambrano señaló que algunas de las críticas ha afectado a su familia, pero esto no quiere decir que tenga que responder a todas las acusaciones que se le hace sin importar que busca la Bicolor o los colores de Alianza Lima.

"En el fútbol sabes que, disculpa la palabra, cualquier estúpido va a hablar cualquier tontería, y tú respondiéndole es darle pantalla a esa persona que no existe. A mí me han matado, me han crucificado, me incomoda; pero lo mío es jugar en el campo y cállense la boca", sostuvo el zaguero.

Incluso con todas las críticas que recibe tanto dentro como fuera de la cancha, para Carlos Zambrano, él siempre se ha considerado como el mejor y esto no necesariamente tiene que ver con que se vea como superior a los demás, sino que lo ayuda para depositar confianza en sí mismo.

"Soy el mejor, y lo he dicho mil veces. No es que me agrande, tengo mucha confianza en mí mismo. Me pueden decir 'eres el peor' o lo que sea, pero en mi cabeza soy el mejor. Todos deberían sentirse así mentalmente, psicológicamente, estar así", agregó el deportista de 36 años.

Clubes en los que jugó Carlos Zambrano

El presente de Carlos Zambrano es Alianza Lima, pero antes de llegar al club de La Victoria, el 'Kaíser' pasó por otros como el Schalke 04, Eintracht Fráncfurt, Rubin Kazán y Boca Juniors.