El emotivo mensaje de Carlos Zambrano para despedirse de Miguel Ángel Russo

Carlos Zambrano usó las redes sociales para pronunciarse sobre la sensible noticia que confirmaron desde Boca Juniors. El 'Káiser' le dedicó unas palabras en honor a quien fue DT de los Xeneizes, club donde también jugó el futbolista peruano antes de volver a Alianza Lima.

Al igual que sus excompañeros en Boca Juniors, periodistas argentinos y personas cercanas a Miguel Ángel Russo, Carlos Zambrano también se pronunció rápidamente en sus redes sociales para despedir a uno de los técnicos más respetados de Argentina.

El futbolista de Alianza Lima rompió su silencio en las redes sociales para rendirle un pequeño homenaje al técnico que técnico que supo confiar en él y que llegó a ponerlo de capitán en Boca Juniors. Como se recuerda, Zambrano llegó al Xeneize por un pedido especial de Miguel Ángel Russo. "Que en paz descanse", fue el mensaje dedicado al DT que falleció a los 69 años.

Zambrano se despide de Miguel Ángel Russo en redes sociales.

Luis Advíncula reacciona a fallecimiento de Miguel Ángel Russo

En tanto, Luis Advíncula también dejó un mensaje en su cuenta de Instagram donde, al igual que Carlos Zambrano, compartió la publicación del club Boca Juniors y escribió: "Que en paz descanses, Miguel, gracias por todo".

Advíncula dedica mensaje en honor a Miguel Ángel Russo.

¿Qué pasó con Miguel Ángel Russo?

Se anunció el fallecimiento de Miguel Ángel Russo a los 69 años de edad luego de una lucha contra el cáncer de vejiga y próstata. El técnico argentino empezó su batalla en el año 2017; sin embargo, durante las últimas semanas su salud se complicó y el 8 de octubre de confirmó la triste noticia.