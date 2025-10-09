Mr. Peet reveló 5 fichajes que realizará Alianza Lima para la próxima temporada: "Selección..."

Alianza Lima continúa sus entrenamientos durante la fecha FIFA para preparar de cara a sus últimos compromisos en el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1, donde quedaron prácticamente fuera de la pelea por el título, un duro golpe para la afición. Por ello, la directiva ya empezó a planificar la próxima temporada. En ese contexto, Mr. Peet sorprendió a los hinchas al revelar nuevos detalles sobre los fichajes.

Mr Peet reveló fichajes de Alianza Lima para 2026

Durante una emisión del programa 'A Presión Radio', el periodista deportivo Peter Arévalo y sus compañeros de panel debatían sobre la planificación de Alianza Lima para la próxima campaña, donde ya se evalúan algunas renovaciones y la continuidad de Néstor Gorosito.

En ese contexto, el popular Mr. Peet indicó que la directiva blanquiazul también ya viene trabajando en nuevos fichajes y sorprendió al revelar que para la próxima temporada se contempla la llegada de hasta 5 jugadores, incluyendo destacadas figuras de la selección peruana.

Video: A Presión Radio

"(Las renovaciones) No quitan de que a Alianza lleguen cinco jugadores el próximo año. No me pidas nombres, pero alguno de selección va a venir, sí. No que sea convocado ahorita, sino de selección", expresó.

De igual forma, el comunicador y narrador deportivo, señaló que estos jugadores que vendría no serían necesariamente con un gran presente. Además, fue enfático al aclarar que los jugadores de selección que lleguen no serán necesariamente de la última convocatoria.

"Puede ser que venga uno de no tan buen presente en Liga 1, porque de repente le gusta jugar en equipos grandes. Jugadores nacionales van a llegar, no necesariamente que estén actualmente, sino que haya tenido algún pasaje por selección", sentenció.

Alianza Lima alista renovaciones para la próxima temporada

Recientemente, el cuadro 'íntimo' informó que Eryc Castillo extendió su contrato con el club hasta 2028, siendo el primer fichaje de esta temporada en asegurar su continuidad. Asimismo, el plan de la Alianza Lima es también extender el contrato de Renzo Garcés.

Según pudo conocer Líbero, el defensa y la directiva blanquiazul se encuentran en negociaciones para que el zaguero nacional pueda seguir en el equipo hasta 2028. Por otra parte, con relación a Paolo Guerrero y Hernán Barcos, la idea del equipo es esperar a conocer las decisiones de ambos delanteros con relación a su retiro.