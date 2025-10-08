Así reaccionó Lionel Messi y la selección argentina a la muerte de Miguel Ángel Russo

La selección argentina, con Lionel Messi a la cabeza, se encuentra en Estados Unidos para disputar amistosos por la fecha FIFA. La 'Albiceleste' se enteró en pleno entrenamiento de la muerte de Miguel Ángel Russo.

Los jugadores, consternados por la noticia, se reunieron para realizar un minuto de silencio en homenaje a la memoria de Miguel Ángel Russo.

Russo es un ídolo en el fútbol argentino y sudamericano. Diversos clubes expresaron su tristeza por su partida. Boca Juniors alista una serie de homenajes para despedir a su estratega.

Según indicó Leandro Aguilera, Miguel Ángel Russo será velado en el hall principal de La Bombonera. El 'Pueblo de Boca Juniors' se dará cita en el recinto deportivo para despedir al DT.

La selección argentina se enteró de la muerte de Miguel Ángel Russo

La vez que Miguel Ángel Russo elogió a Alianza Lima

En el 2019, Miguel Ángel Russo fue presentado como el flamante entrenador de Alianza Lima. El estratega argentino no dejó pasar la ocasión para elogiar al cuadro blanquiazul, calificándolo como el más grande del Perú.

"Estoy contento de estar en un club grande e importante. Tenemos un desafío importante que es seguir creciendo", expresó Miguel Ángel Russo en su primera conferencia de prensa como técnico de Alianza Lima.