0
¡LO ÚLTIMO!
Falleció Miguel Ángel Russo

Así reaccionó Lionel Messi y la selección argentina a la muerte de Miguel Ángel Russo

La reacción de Lionel Messi y la selección argentina tras enterarse del fallecimiento de Miguel Ángel Russo. La 'Albiceleste' se encuentra en Estados Unidos.

Jesús Yupanqui
La reacción de Lionel Messi y Argentina a la muerte de Miguel Ángel Russo
La reacción de Lionel Messi y Argentina a la muerte de Miguel Ángel Russo | ESPN
COMPARTIR

La selección argentina, con Lionel Messi a la cabeza, se encuentra en Estados Unidos para disputar amistosos por la fecha FIFA. La 'Albiceleste' se enteró en pleno entrenamiento de la muerte de Miguel Ángel Russo.

Miguel Ángel Russo dirigió a Alianza Lima en 2019

PUEDES VER: Miguel Ángel Russo y la vez que elogió a Alianza Lima: "Es un club grande e importante"

Los jugadores, consternados por la noticia, se reunieron para realizar un minuto de silencio en homenaje a la memoria de Miguel Ángel Russo.

Russo es un ídolo en el fútbol argentino y sudamericano. Diversos clubes expresaron su tristeza por su partida. Boca Juniors alista una serie de homenajes para despedir a su estratega.

Según indicó Leandro Aguilera, Miguel Ángel Russo será velado en el hall principal de La Bombonera. El 'Pueblo de Boca Juniors' se dará cita en el recinto deportivo para despedir al DT.

Miguel Ángel Russo

La selección argentina se enteró de la muerte de Miguel Ángel Russo

La vez que Miguel Ángel Russo elogió a Alianza Lima

En el 2019, Miguel Ángel Russo fue presentado como el flamante entrenador de Alianza Lima. El estratega argentino no dejó pasar la ocasión para elogiar al cuadro blanquiazul, calificándolo como el más grande del Perú.

"Estoy contento de estar en un club grande e importante. Tenemos un desafío importante que es seguir creciendo", expresó Miguel Ángel Russo en su primera conferencia de prensa como técnico de Alianza Lima.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Falleció Miguel Ángel Russo, ex DT de Alianza Lima y Boca Juniors, a los 69 años

  2. El emotivo mensaje de Martín Liberman tras el fallecimiento del DT Miguel Ángel Russo

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano