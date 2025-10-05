0
La rápida reacción de Carlos Zambrano ante expulsión de Hernán Barcos en Huánuco - VIDEO

Hernán Barcos vio la tarjeta roja por una dura falta contra rival de Alianza Universidad y Carlos Zambrano no dudó en reaccionar de inmediato.

Erickson Acuña
Hernán Barcos fue expulsado y Carlos Zambrano reaccionó.
Hernán Barcos fue expulsado y Carlos Zambrano reaccionó. | L1 MAX | Composición: Líbero
Alianza Lima y Alianza Universidad se enfrentan por la fecha 13 del Torneo Clausura en el estadio Heraclio Tapia de Huánuco. Un partido con polémicas y faltas como la que protagonizó Hernán Barcos en el segundo tiempo y terminó en su expulsión. Ante ello, la cámara de la transmisión del encuentro captó la reacción que tuvo Carlos Zambrano.

Y es que luego de ver la tarjeta roja, y en medio de los reclamos de sus compañeros, el ‘Pirata’ se dirigió al árbitro Jordi Espinoza para expresar su molestia sobre su decisión mientras el marcador estaba en contra, lo que generó aún más la desazón de todo el equipo. ¿Qué hizo el ‘Káiser’?

Hernán Barcos vio la tarjeta roja y así reaccionó Carlos Zambrano

Tal como pudo verse en imágenes, el zaguero de Alianza Lima le tocó el brazo a su compañero Hernán Barcos como para calmarlo un poco ante su molestia por ser expulsado, mientras los demás integrantes del equipo blanquiazul rodeaban al réferi. Pese a los reclamos, el juez principal no cambió su decisión.

Con un jugador menos en la cancha, todo se puso cuesta arriba para los dirigidos por Néstor Gorosito, quien se encontraba viendo el partido desde un sector del recinto deportivo debido a que aún cumple fecha de suspensión. Cabe mencionar que la desazón también fue para los hinchas blanquiazules que se encontraban en las tribunas. 

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

