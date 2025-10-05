0
Acumulado y tabla de posiciones del Torneo Clausura
Alianza Lima vs Alianza UDH por Liga 1

Hernán Barcos fue expulsado tras agresión a Fuentes y deja a Alianza Lima con 10 hombres

Alianza Lima se complica en Huánuco tras la expulsión de Hernán Barcos por agresión a Paolo Fuentes de Alianza Universidad.

Diego Medina
Hernán Barcos fue expulsado en el Alianza Lima vs Alianza Universidad.
Hernán Barcos fue expulsado en el Alianza Lima vs Alianza Universidad. | Foto: L1 MAX
Alianza Lima se encontraba en la búsqueda del gol del empate ante Alianza Universidad, pero Hernán Barcos cometió una falta a Paolo Fuentes que ocasionó su roja directa.

Noticia en desarrollo...

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

