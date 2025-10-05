- Hoy:
Hernán Barcos fue expulsado tras agresión a Fuentes y deja a Alianza Lima con 10 hombres
Alianza Lima se complica en Huánuco tras la expulsión de Hernán Barcos por agresión a Paolo Fuentes de Alianza Universidad.
Hernán Barcos fue expulsado en el Alianza Lima vs Alianza Universidad. | Foto: L1 MAX
Alianza Lima se encontraba en la búsqueda del gol del empate ante Alianza Universidad, pero Hernán Barcos cometió una falta a Paolo Fuentes que ocasionó su roja directa.
Noticia en desarrollo...
