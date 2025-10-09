Advíncula dejó sentida publicación tras fallecimiento de Miguel Ángel Russo, DT de Boca Juniors

El miércoles 8 de octubre quedará marcado como un día triste para el fútbol argentino, luego de confirmarse el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, a los 69 años. Su partida causó una profunda conmoción en el mundo del fútbol. Tras conocerse la noticia, su exdirigido Luis Advíncula recurrió a sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje de despedida al estratega.

Advíncula fue uno de los jugadores más señalados tras la llegada del estratega al cuadro 'xeneize', pues pese a que en un inicio fue considerado como titular, poco a poco perdió peso en el equipo. Sin embargo, eso no impidió que ambos establezcan una gran relación, algo que se evidenció tras conocerse el fallecimiento de Russo.

Mediante sus redes sociales, el lateral peruano se pronunció tras la muerte de su entrenador, donde compartió una foto de Miguel Ángel Russo en Boca Juniors y conmovió con sus palabras de despedida hacia el técnico.

El mensaje de Luis Advíncula tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

"Que en paz descanses, Miguel. Gracias por todo", fue el mensaje que publicó el 'Rayo' en su cuenta de Instagram, acompañado de emoticones de tristeza y condolencias por este lamentable suceso.

¿De qué falleció Miguel Ángel Russo?

El técnico argentino Miguel Ángel Russo falleció tras una larga lucha contra un cáncer de próstata diagnosticado en 2017. En un inicio, el estratega había logrado superar la enfermedad, pero en los últimos meses sufrió una recaída.

Posteriormente, fue internado en varias ocasiones y, aunque su entorno mantenía la esperanza, su estado de salud se agravó. Lamentablemente, no logró superar esta dura batalla y falleció a los 69 años.

Boca Juniors rendirá homenaje a Miguel Ángel Russo

Boca Juniors informó mediante un comunicado en sus redes sociales que abrirá las puertas del Hall principal de la Bombonera para que los hinchas puedan despedirse del técnico. Asimismo, pidió a sus hinchas no tomar fotografías para respetar el luto de la familia del estratega.