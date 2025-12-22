André Carrillo 'amenaza' a Claudio Pizarro con quitarle importante logro: "Así se ubica"

No cabe duda alguna de que Claudio Pizarro es uno de los máximos exponentes en el fútbol peruano a lo largo de la historia, ya que es conocido mundialmente por sus números en el Bayern Múnich, donde salió campeón de la Champions League y Mundial de Clubes. En ese sentido, André Carrillo ha causado mucha intriga debido a que ha 'amenazado' importante logro del delantero ex selección peruana.

Como sabemos, el 'Bombardero de Los Andes' es el máximo goleador en la historia del Werder Bremen y el segundo extranjero con más anotaciones en la Bundesliga. Por ello, el hincha confeso de Alianza Lima es toda una eminencia en Alemania y actualmente es embajador del elenco de Baviera. A lo largo de su carrera profesional llegó a cosechar un total de 19 títulos oficiales, siendo récord absoluto para el Perú.

Quien le seguía hasta hace poco, y sin riesgo de superarlo debido a que también está retirado, es Jefferson Farfán con 17 trofeos, pero recientemente André Carrillo salió campeón de la Copa de Brasil con Corinthians y alcanzó las 17 estrellas personales. En ese sentido, la 'Culebra' cuenta con opciones reales de arrebatarle el récord a Claudio Pizarro.

André Carrillo es campeón con Corinthians.

El ex Sporting de Lisboa tiene 34 años y le quedan por lo menos, siendo objetivos, cuatro más de carrera. En ese lapso puede conseguir perfectamente dos títulos más y quitarle el primer puesto al 'Bombardero' como el futbolista peruano con más títulos a lo largo de la historia. No obstante, hay quienes desacreditan algunas competiciones logradas por André Carrillo, ya que aseguran ganar títulos en Arabia Saudita no es lo mismo que en Europa.

Títulos de Claudio Pizarro

Estos son sus 19 trofeos:

Copa de Alemania (6)

Bundesliga (6)

Copa de la Liga (2)

Supercopa de Alemania (2)

Copa Intercontinental

Champions League

Supercopa de Europa

Mundial de Clubes

Títulos de André Carrillo

Estos son sus 17 títulos: