El emotivo mensaje de Martín Liberman tras el fallecimiento del DT Miguel Ángel Russo

Una triste noticia llegó desde Argentina este miércoles 8 de octubre, luego de confirmarse el sensible fallecimiento de Miguel Ángel Russo, técnico de Boca Juniors y uno de los entrenadores más reconocidos del fútbol sudamericano, quien además pasó por el Perú al dirigir a Alianza Lima. Tras su deceso, el periodista Martín Liberman reaccionó y se despidió del DT con un conmovedor mensaje.

El emotivo mensaje de Martín Liberman al DT Miguel Ángel Russo

La noticia generó una gran conmoción en el fútbol internacional, pues estamos hablando de uno de los técnicos más influyentes en la historia del fútbol argentino. Por ello, minutos después de conocerse la noticia Martin Liberman envió un emotivo mensaje de despedida al técnico, resaltando sus encuentros y enseñanzas.

"QEPD querido Miguel. Fue un placer haberte conocido y haber compartido largas charlas. Algunas quedarán para siempre en mi corazón. Tipo derecho y con códigos. ¡Gracias por las enseñanzas!", fue el mensaje que publicó el comunicador junto a una foto del estratega.

El mensaje de Martín Liberman tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Asimismo, en los comentarios de la publicación los seguidores de Martin Liberman también expresaron sus mensajes de condolencias por el fallecimiento del estratega de Boca Juniors.

¿De qué falleció el DT Miguel Ángel Russo?

Miguel Ángel Russo venía luchando contra un cáncer de próstata que fue diagnosticado en 2017, aunque en un principio había superado esta delicada enfermedad, sufrió una recaída en los últimos meses, por lo que fue internado múltiples veces.

No obstante, no fue hasta el pasado 6 de octubre, cuando el club Boca Juniors informó que el técnico venía recuperándose en su domicilio y su pronóstico era reservado. Ahora, el fútbol mundial lamenta la partido del estratega.

Trayectoria de Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo tuvo una destacada trayectoria como entrenador, dirigiendo equipos de gran renombre en Sudamérica. Entre sus pasos más recordados estuvieron Boca Juniors, donde dejó huella con títulos y momentos históricos, y Alianza Lima en 2019.

Además, Russo dirigió a clubes como San Lorenzo, Rosario Central y Millonarios, entre otros, dejando una marca imborrable en cada institución. Su carrera se caracterizó por su estilo táctico, su capacidad de motivar jugadores y su legado en el fútbol continental.