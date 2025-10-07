- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 8 de octubre: programación y dónde ver fútbol online
Agenda completa y programación de los partidos en vivo que se disputará este miércoles 8 de octubre. Tenemos clasificatorias para el Mundial 2026.
Este miércoles 8 de octubre se disputará una nueva fecha FIFA, el cual tenemos partidos de clasificatorias para la Copa del Mundo 2026. Además, continúa el Brasileirao y la Copa Ecuador. También se están disputando los octavos de final del Mundial Sub 20. Mira aquí la programación y dónde ver en vivo los duelos de hoy.
Partidos de hoy en Clasificatorias al Mundial 2026
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|Mauricio vs Camerún
|FIFA+
|8:00
|Libia vs Islas Cabo Verde
|FIFA+
|8:00
|Eswatini vs Angola
|FIFA+
|8:00
|Etiopía vs Guinea-Bissau
|FIFA+
|10:00
|Oman vs Qatar
|FIFA+
|11:00
|Yibuti vs Egipto
|FIFA+
|11:00
|Sierra Leona vs Burkina Faso
|FIFA+
|11:00
|República Centroafricana vs Ghana
|FIFA+
|11:00
|Chad vs Mali
|FIFA+
|11:00
|Comoras vs Madagascar
|FIFA+
|12:15
|Indonesia vs Arabia Saudita
|FIFA+
|14:00
|Tanzania vs Zambia
|FIFA+
|14:00
|Niger vs Congo
|FIFA+
Partidos de hoy Mundial Sub 20
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:30
|Argentina U20 vs Nigeria U20
|DIRECTV Sports, DGO, Telefe
|14:30
|Colombia U20 vs Sudáfrica U20
|DIRECTV Sports, DGO
|18:00
|Japón U20 vs Francia U20
|DIRECTV Sports, DGO
|18:00
|Paraguay U20 vs Noruega U20
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en el Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Atlético Mineiro vs Sport Recife
|Fanatiz, Premiere, Zapping
|19:00
|Mirassol vs Fluminense
|Fanatiz, Premiere, Zapping
Partidos de hoy en Copa Ecuador
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:00
|Leones del Norte vs Emelec
|DIRECTV Sports, DGO
|19:00
|Gualaceo vs Independiente del Valle
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en MLS
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|21:30
|Los Angeles FC vs Toronto FC
|MLS Season Pass
Los horarios corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.
