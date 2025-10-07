0
ATENCIÓN
Acumulado y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 8 de octubre: programación y dónde ver fútbol online

Agenda completa y programación de los partidos en vivo que se disputará este miércoles 8 de octubre. Tenemos clasificatorias para el Mundial 2026.

Sandra Morales
Agenda de partidos en vivo a disputarse este miércoles 8 de octuubre
Agenda de partidos en vivo a disputarse este miércoles 8 de octuubre | FOTO: LIBERO
Este miércoles 8 de octubre se disputará una nueva fecha FIFA, el cual tenemos partidos de clasificatorias para la Copa del Mundo 2026. Además, continúa el Brasileirao y la Copa Ecuador. También se están disputando los octavos de final del Mundial Sub 20. Mira aquí la programación y dónde ver en vivo los duelos de hoy.

Kevin Serna habló sobre posibilidad de jugar en la selección peruana

PUEDES VER: Kevin Serna enfático sobre posibilidad de jugar en la selección peruana: "Siempre estaban..."

Partidos de hoy en Clasificatorias al Mundial 2026

HORARIOPARTIDOSTV
8:00Mauricio vs CamerúnFIFA+
8:00Libia vs Islas Cabo VerdeFIFA+
8:00Eswatini vs AngolaFIFA+
8:00Etiopía vs Guinea-BissauFIFA+
10:00Oman vs QatarFIFA+
11:00Yibuti vs EgiptoFIFA+
11:00Sierra Leona vs Burkina FasoFIFA+
11:00República Centroafricana vs GhanaFIFA+
11:00Chad vs MaliFIFA+
11:00Comoras vs MadagascarFIFA+
12:15Indonesia vs Arabia SauditaFIFA+
14:00Tanzania vs ZambiaFIFA+
14:00Niger vs CongoFIFA+

Partidos de hoy Mundial Sub 20

HORARIOPARTIDOSTV
14:30Argentina U20 vs Nigeria U20DIRECTV Sports, DGO, Telefe
14:30Colombia U20 vs Sudáfrica U20DIRECTV Sports, DGO
18:00Japón U20 vs Francia U20DIRECTV Sports, DGO
18:00Paraguay U20 vs Noruega U20DIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en el Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Atlético Mineiro vs Sport RecifeFanatiz, Premiere, Zapping
19:00Mirassol vs FluminenseFanatiz, Premiere, Zapping

Partidos de hoy en Copa Ecuador

HORARIOPARTIDOSTV
16:00Leones del Norte vs EmelecDIRECTV Sports, DGO
19:00Gualaceo vs Independiente del ValleDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en MLS

HORARIOPARTIDOSTV
21:30Los Angeles FC vs Toronto FCMLS Season Pass

Los horarios corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

