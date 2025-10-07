Argentina vs. Nigeria por Mundial Sub 20: horario y dónde ver el partido

Argentina vs. Nigeria se enfrentan este miércoles 8 de octubre, desde el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, en un partido correspondiente a los octavos de final del Mundial Sub 20. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Argentina sub 20 vs. Nigeria sub 20: horario del partido

Si te gusta ver los partidos del Mundial Sub 20 y deseas sintonizar el encuentro entre Argentina vs. Nigeria, por el pase a cuartos de final, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México: 13:30 horas

Perú: 14:30 horas

Colombia: 14:30 horas

Ecuador: 14:30 horas

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 15:30 horas

Bolivia: 15:30 horas

Venezuela: 15:30 horas

Argentina: 16:30 horas

Brasil: 16:30 horas

Paraguay: 16:30 horas

Uruguay: 16:30 horas

¿Dónde ver Argentina sub 20 vs. Nigeria sub 20 EN VIVO?

Argentina: Telefe, DIRECTV Sports y DGO

Perú y resto de Sudamérica: DIRECTV Sports y DGO

México: VIX y Amazon Prime Video

Centroamérica: VIX

Estados Unidos: Fox Sports, fuboTV y Amazon Prime Video

Argentina vs. Nigeria por octavos de final del Mundial Sub 20

Será la tercera vez en la historia del Mundial Sub 20 en la que los países Argentina y Nigeria se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones de la fase de grupos, el conjunto argentino hizo puntaje perfecto al ganar todos sus partidos, mientras que el elenco nigeriano quedó tercero en su zona.

La selección argentina llega como principal candidata a pasar a cuartos de final, ya que es la escuadra que más veces ha ganado el Mundial Sub 20, con seis títulos en sus vitrinas. Por su parte, Nigeria llegó a esta instancia por ser uno de los mejores terceros de la competición juvenil.

"Estamos todos con esa ilusión (de ser campeones), sabiendo que todos los partidos van a ser así, difíciles", manifestó el seleccionador argentino, Diego Placente, tras derrotar el pasado sábado a Italia, subcampeona de la edición pasada del Mundial Sub 20.