- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Selección peruana
- Cerro vs Sol de América
- Chile vs méxico
- Universitario
- Alianza Lima
- Minedu
Argentina vs. Nigeria por Mundial Sub 20: horario y dónde ver el partido
Argentina vs. Nigeria chocan EN VIVO este miércoles por los octavos de final del Mundial Sub 20. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite el partido.
Argentina vs. Nigeria se enfrentan este miércoles 8 de octubre, desde el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, en un partido correspondiente a los octavos de final del Mundial Sub 20. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.
PUEDES VER: Rakitic recordó que Zambrano le "pegaba a todos" en Schalke y le puso inédito apodo: "El…"
Argentina sub 20 vs. Nigeria sub 20: horario del partido
Si te gusta ver los partidos del Mundial Sub 20 y deseas sintonizar el encuentro entre Argentina vs. Nigeria, por el pase a cuartos de final, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:
- México: 13:30 horas
- Perú: 14:30 horas
- Colombia: 14:30 horas
- Ecuador: 14:30 horas
- Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 15:30 horas
- Bolivia: 15:30 horas
- Venezuela: 15:30 horas
- Argentina: 16:30 horas
- Brasil: 16:30 horas
- Paraguay: 16:30 horas
- Uruguay: 16:30 horas
¿Dónde ver Argentina sub 20 vs. Nigeria sub 20 EN VIVO?
- Argentina: Telefe, DIRECTV Sports y DGO
- Perú y resto de Sudamérica: DIRECTV Sports y DGO
- México: VIX y Amazon Prime Video
- Centroamérica: VIX
- Estados Unidos: Fox Sports, fuboTV y Amazon Prime Video
Argentina vs. Nigeria por octavos de final del Mundial Sub 20
Será la tercera vez en la historia del Mundial Sub 20 en la que los países Argentina y Nigeria se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones de la fase de grupos, el conjunto argentino hizo puntaje perfecto al ganar todos sus partidos, mientras que el elenco nigeriano quedó tercero en su zona.
La selección argentina llega como principal candidata a pasar a cuartos de final, ya que es la escuadra que más veces ha ganado el Mundial Sub 20, con seis títulos en sus vitrinas. Por su parte, Nigeria llegó a esta instancia por ser uno de los mejores terceros de la competición juvenil.
"Estamos todos con esa ilusión (de ser campeones), sabiendo que todos los partidos van a ser así, difíciles", manifestó el seleccionador argentino, Diego Placente, tras derrotar el pasado sábado a Italia, subcampeona de la edición pasada del Mundial Sub 20.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50