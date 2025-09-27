0
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Argentina vs Cuba EN VIVO: fecha, hora y dónde ver partido por grupo D del Mundial Sub 20

Sigue el partido Argentina vs Cuba este domingo 28 de septiembre por el Mundial Sub 20 EN DIRECTO desde el Estadio Elías Figueroa Brander, en Chile.

Erickson Acuña
Argentina vs Cuba
Argentina vs Cuba
Hora de ver a Argentina vs Cuba que chocan por el grupo D del Mundial Sub 20. El partido a disputarse este domingo 28 de septiembre en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, en Chile promete muchas emociones, por ello, a continuación conoce todos los detalles para que no te pierdas la transmisión.

¿A qué hora juega Argentina vs Cuba?

En esta nota te mostramos los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido Argentina vs Cuba, válido por el grupo D del Mundial Sub 20:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 6.00 p. m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 7.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8.00 p. m.
  • México: 5.00 p. m.
  • Estados Unidos: 7.00 p. m. (Florida, Washington y Nueva York) y 6.00 p. m. (Los Ángeles)
  • España: 1:00 a. m. (lunes 29)

¿Dónde ver Argentina vs Cuba EN VIVO?

Para poder ver el partido Argentina vs Cuba EN VIVO ONLINE GRATIS, por el grupo D del Mundial Sub 20, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:

  • Argentina: DGO, mitelefe, Telefe Argentina, DIRECTV Sports Argentina
  • Bolivia: Tigo Sports Bolivia
  • Chile: DGO,  Chilevision, DIRECTV Sports Chile
  • Colombia; DGO, DIRECTV Sports Colombia
  • Ecuador: DGO, DIRECTV Sports Ecuador
  • México: ViX, Amazon Prime Video
  • Perú: DGO, DIRECTV Sports Peru
  • Uruguay: DGO, DIRECTV Sports Uruguay
  • Estados Unidos: fuboTV, Peacock, Amazon Prime Video, FOX Sports App, FOX One, Telemundo Deportes Ahora, Fox Sports 2
  • Venezuela: DGO, inter, DIRECTV Sports Venezuela

Probable formación de Argentina en el debut en el Mundial Sub 20

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

