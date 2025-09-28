Erick Noriega recibió fuerte calificativo de medio brasileño tras partido Gremio vs Vitória: "Se..."

Con goles de André Henrique, Francis Amuzu y Alexander Aravena, Gremio hizo respetar su localía y venció 3-1 a Vitória en el marco de la fecha 25 del Brasileirao 2025 desde el Arena do Gremio. Erick Noriega, ex Alianza Lima, fue titular y tras el partido recibió un firme calificativo de la prensa de Brasil.

Medio brasileño calificó a Erick Noriega tras triunfo de Gremio

En esta ocasión, el prestigioso medio Globo Esporte destacó la actuación del 'Samurái' frente al 'Negro y Rojo' en los 90 minutos, además, también resaltaron su cambio de posición dentro del terreno de juego.

Erick Noriega fue clave en la victoria de Gremio ante Vitória

"Se desempeñó bien como centrocampista defensivo y luego como defensor", precisaron en su página web oficial. Además de ello, le otorgaron como puntaje 6.0 en base a su rendimiento.

Erick Noriega fue titular ante Vitória/Foto: Globo Esporte

DT de Gremio se pronunció luego de vencer a Vitória

Por otro lado, en medio de la celebración por haberse quedado con los tres puntos, el técnico de Gremio, Mano Menezes, aprovechó para valorar el resultado que consiguió su equipo en condición de local, asimismo, afirmó que tratarán de quedar en lo más alto de la competición.

"Con los resultados, podemos aspirar a más. Claro que, si seguimos a este ritmo, subiremos, pero tenemos que demostrarlo en el campo", manifestó el estratega en la conferencia de prensa.

Próximo partido de Gremio:

En la siguiente fecha del Brasileirao 2025, Gremio tendrá que visitar a Santos en el Estadio Urbano Caldeira. El partido se jugará el próximo miércoles 1 de octubre a partir de las 19:30 horas locales de Perú o 21:30 horas de Brasil.