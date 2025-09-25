Erick Noriega fue sustituido en Gremio y medio brasileño lo calificó con firmeza: "Una..."

Gremio de Erick Noriega enfrentó a Botafogo en condición de local por una nueva fecha del Brasileirao, en el que el ‘Samurái’ inició de titular, pero fue sustituido tras finalizar el primer tiempo. Luego del pitazo final del árbitro, las reacciones de hinchas y medios de comunicación no tardaron en aparecer.

'Globoesporte' fue uno de los portales brasileños que analizó el encuentro que terminó 1-1. De acuerdo a recientes publicaciones que compartió, calificó a los protagonistas en el terreno de juego, como fue el caso del defensa peruano, pese a no haber disputado los 90 minutos.

¿Qué dijeron en Brasil sobre Erick Noriega tras partido Gremio vs Botafogo?

“Con una actuación discreta, fue combativo en la marca y limpió bien las jugadas en el campo defensivo del Gremio”, indicaron. Cabe mencionar que Erick Noriega viene dando buenas impresiones en sus primeros partidos con camiseta del cuadro tricolor, siendo uno de los protagonistas.

Como se recuerda, en la jornada anterior ante Internacional, cometió dos penales que terminaron en gol, sin embargo, supo reponerse a tiempo y aportó en el triunfo de su equipo para alegría de sus seguidores e hinchas, ilusionando con los nuevos retos del club.

Para el choque contra Botafogo, Gremio recibió el gol de la visita a través de Cuiabano sobre los 53 minutos, hasta que a los 90 apareció el guardameta Tiago Volpi de penal para sentenciar el compromiso con el 1-1.