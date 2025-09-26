- Hoy:
- Partidos de hoy
- Al Nassr vs. Al Ittihad
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Retiro AFP
¿A qué hora juega Atlético Nacional vs Millonarios y dónde ver el clásico de Colombia?
Se acerca el partido entre Atlético Nacional vs Millonarios por la fecha 13 del Torneo Finalización de Liga Colombiana 2025-II. Conoce los horarios y canales donde ver el clásico en VIVO.
Atlético Nacional recibirá a Millonarios este sábado 27 de septiembre por la jornada 13 del Torneo Finalización de la Liga Colombiana 2025-II en el Estadio Atanasio Girardot. Repasa los principales detalles y conoce a qué hora y en dónde puedes ver en VIVO este clásico colombiano.
¿A qué hora juega Atlético Nacional vs Millonarios?
Conoce los horarios del clásico colombiano entre Atlético Nacional vs Millonario en los diferentes países del mundo:
- Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay: 22:30 p.m.
- Bolivia y Venezuela: 21:30 p.m.
- Perú, Colombia y Ecuador: 20:30 p.m.
- México: 19:30 p.m.
- Estados Unidos: 21:30 p.m. (Miami y Nueva York) y 18:30 (Los Ángeles)
- España: 05:30 a.m. (del domingo 28)
¿Dónde ver Atlético Nacional vs Millonarios?
¿Conoce los canales donde se transmitirá en VIVO el partido entre Atlético Nacional vs Millonarios en cada país:
- Colombia: Win y RCN Nuestra Tele
- Ecuador: RCN Nuestra Tele
- México: Fanatiz México
- Perú: RCN Nuestra Tele
- España: RCN Nuestra Tele
- Estados Unidos: Fanatiz USA
¿Cómo llega Atlético Nacional para enfrentar a Millonarios?
Atlético Nacional llega al clásico colombiano de forma regular, donde en los últimos 5 resultados obtuvo 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Venció a Magdalena y Envigado en el torneo colombiano, mientras que Atlético Bucaramanga logró vencerlo con un contundente 3 a 0.
Es por eso que, en la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Primera A, Nacional actualmente ocupa el 5° puesto, a 4 puntos del primer puesto.
¿Cómo llega Millonarios para enfrentar a Atlético Nacional?
Millonarios, por su parte, también viene de disputar sus últimos 5 partidos en los que ha conseguido 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Alianza es el equipo que lo derrotó en el fútbol de Colombia.
En la tabla de posiciones, Millonarios ocupa el puesto 12 con 14 puntos, estando a 10 puntos del líder, Atlético Bucaramanga y a 6 del Atlético Nacional, su rival de turno.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50