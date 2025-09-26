¿A qué hora juega Atlético Nacional vs Millonarios y dónde ver el clásico de Colombia?

Atlético Nacional recibirá a Millonarios este sábado 27 de septiembre por la jornada 13 del Torneo Finalización de la Liga Colombiana 2025-II en el Estadio Atanasio Girardot. Repasa los principales detalles y conoce a qué hora y en dónde puedes ver en VIVO este clásico colombiano.

¿A qué hora juega Atlético Nacional vs Millonarios?

Conoce los horarios del clásico colombiano entre Atlético Nacional vs Millonario en los diferentes países del mundo:

Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay: 22:30 p.m.

Bolivia y Venezuela: 21:30 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 20:30 p.m.

México: 19:30 p.m.

Estados Unidos: 21:30 p.m. (Miami y Nueva York) y 18:30 (Los Ángeles)

España: 05:30 a.m. (del domingo 28)

¿Dónde ver Atlético Nacional vs Millonarios?

¿Conoce los canales donde se transmitirá en VIVO el partido entre Atlético Nacional vs Millonarios en cada país:

Colombia: Win y RCN Nuestra Tele

Ecuador: RCN Nuestra Tele

México: Fanatiz México

Perú: RCN Nuestra Tele

España: RCN Nuestra Tele

Estados Unidos: Fanatiz USA

¿Cómo llega Atlético Nacional para enfrentar a Millonarios?

Atlético Nacional llega al clásico colombiano de forma regular, donde en los últimos 5 resultados obtuvo 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Venció a Magdalena y Envigado en el torneo colombiano, mientras que Atlético Bucaramanga logró vencerlo con un contundente 3 a 0.

Es por eso que, en la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Primera A, Nacional actualmente ocupa el 5° puesto, a 4 puntos del primer puesto.

¿Cómo llega Millonarios para enfrentar a Atlético Nacional?

Millonarios, por su parte, también viene de disputar sus últimos 5 partidos en los que ha conseguido 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Alianza es el equipo que lo derrotó en el fútbol de Colombia.

En la tabla de posiciones, Millonarios ocupa el puesto 12 con 14 puntos, estando a 10 puntos del líder, Atlético Bucaramanga y a 6 del Atlético Nacional, su rival de turno.